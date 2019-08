Nhật ký học lái xe 8 năm trước tại Hà Nội

Tháng 2/2011, tôi mất ba tháng để học lái, chi phí 10 triệu như hiện nay, nhưng đó là vì không đóng phí chống trượt lý thuyết như người khác.

Quyết định học lái xe, tôi và một người bạn nữa nộp cho giáo viên 5 triệu đồng/người, không gồm phí nộp hồ sơ, phí dự thi, lấy bằng. Thầy còn trẻ nhưng tính điềm đạm, cẩn thận, nghiêm túc trong dạy lái.

Chúng tôi hai trò một thầy tuần tập lái 2 đến 3 buổi. Thầy phát cho mỗi người một cuốn 400 câu hỏi thi B2 tự học ở nhà, khúc mắc gì thầy chỉ rất chi tiết về bản chất của vấn đề trong thực tế. Tập làm quen xe CD 5 trong một giờ, sau đó ngồi vào xe tập lái trong bãi hẹp. Sau 2 buổi chúng tôi lái xe ra đường. Để đi từ phố ra đường trường là một cố gắng đối với chúng tôi "giống lên sao hỏa".

Chúng tôi góp tiền đổ xăng cho thầy sau mỗi buổi tập, đi ít thì 100.000 đồng, đi đường trường lên Ba Vì, Sơn Tây thì 200.000 - 300.000 đồng; thỉnh thoảng "bao" thầy ăn uống tại các địa danh nơi lái tập. Chúng tôi tập lái ngày, đêm, trời nắng, mưa.

Tháng 5/2011, trước khi thi một tuần, thầy đưa chúng tôi đến bãi thi ở Sơn Tây thuê xe vào lái sa hình thực tế thi hai buổi, một giờ/buổi. Ở nhà chúng tôi "cày" lý thuyết và tập làm bài thi trên máy tính (đĩa CD cài đặt thầy cung cấp), đến mức không cần hỗ trợ của đáp án nữa mà luôn được 100 điểm chỉ trong vòng 7-12 phút. Hôm thi, 2 phần 3 số người thi đóng phí chống trượt lý thuyết còn chúng tôi thì không. Tôi làm bài lý thuyết chỉ trong vòng 7 phút (trong tổng 20 phút). Thi lái tôi được 95/100 trong tâm trạng tự tin.

Giữa tháng 6/2011, tôi có bằng lái xe và chạy đường phố Hà Nội dễ dàng như đi xe máy (cả xe số sàn lẫn xe tự động). Tổng chi phí từ lúc học đến khi có bằng lái xe của tôi hết khoảng 10 triệu đồng. Từ đó đến nay tôi chưa bao giờ bị CSGT phạt hoặc có va chạm với xe nào.

Kết lại, học lái xe phải nghiêm túc, tìm hiểu kỹ các điều luật để hiểu bản chất và tại sao lại có quy định như thế, như vậy sau này khi lái xe tài xế mới vận dụng để xử lý tình huống đúng luật. Bên cạnh đó, khi học lái phải có đủ thời gian và số giờ luyện ban đầu (ít nhất 200 giờ cầm lái) thì mới thi tốt và lái thành thạo, an toàn từ đó mới có thể làm quen chạy trong đường phố an toàn được.

Học lái xe là học để lái an toàn cho bản thân rồi mới đến cho người khác. Trong lái xe không nên có khái niệm lái xe giỏi mà chỉ nên duy trì khái niệm lái xe an toàn. An toàn trước hết cho bản thân, gia đình mình và đồng nghĩa là an toàn cho cộng đồng.

Độc giả Nguyễn Hoàng