Tôi đang phân vân giữa hai lựa chọn cùng đời 2019, cùng tầm giá. (Lương Nguyên)

Hai xe này có giá không chệnh lệch mấy, nhưng Accent 2019 có nội thất đẹp, nhiều option hơn, hộp số AT 6 cấp mượt mà hơn, nhưng chỉ có 5 chỗ. Ngược lại Ertiga 2019 AT có nội thất không đẹp bằng, ít option hơn, hộp số AT 4 cấp, có 7 chỗ, không gian rộng rãi hơn.

Nhờ mọi người tư vấn giúp. Xin cám ơn.