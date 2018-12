Xin hỏi, có phải bị co giãn do nhiệt hay do vật liệu. Tôi tham khảo thấy nhiều xe đời Vios đều bị hiện tượng này. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục.

