Người Ấn Độ có thể đi tù nếu để trẻ vị thành niên lái xe

Dự luật bổ sung nếu được Thượng viện Ấn Độ thông qua sẽ tăng mức tiền phạt lên 10 lần và thậm chí án tù với lỗi cho mượn xe.

Nội các Ấn Độ đã thông qua dự luật bổ sung với mục tiêu tăng mức phạt nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông. Nếu được Thượng viện thông qua, dự luật sẽ được áp dụng trên toàn lãnh thổ Ấn Độ, theo Business Today.

Dự luật mới sẽ tăng mức phạt với các lỗi vi phạm giao thông ở Ấn Độ. Ảnh: Times of India

Theo dự luật, mức phạt vi phạm giao thông sẽ tăng 10 lần. Lái xe không bằng lái sẽ bị phạt tới 72 USD so với 7,2 USD như hiện nay. Gọi điện thoại di động khi đang lái xe có cùng mức phạt 72 USD so với 14 USD hiện nay. Người điều khiển phương tiện say rượu sẽ phải nộp tới 144 USD thay vì 29 USD.

Dự luật cũng tăng nghĩa vụ pháp lý của chủ sở hữu xe. Nếu cho người vị thành niên điều khiển xe máy/ôtô mà không có bằng lái hợp lệ, chủ chiếc xe có thể đối mặt với án tù trong một số trường hợp cụ thể.

Trong khi mức phạt tăng cao dự kiến ngăn nhiều người vi phạm luật giao thông, nhưng có thể trở thành cơ hội kiếm chác của một số người thuộc lực lượng cảnh sát trên khắp Ấn Độ, Cartoq nhận xét. Điều gây lo ngại là dự luật mới có thể làm tăng các khoản hối lộ, mua chuộc hơn là mục tiêu chính nhằm giảm vi phạm giao thông.

Mỹ Anh