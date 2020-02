Nên mua xe crossover nào dưới 1,5 tỷ?

...

xe nặng,đầm và an toàn thì chẳng ai dại gì mà lựa chọn loại xe nhẹ cả.Khi tăng tốc và chạy ở tốc độ cao xe nặng đầm vẫn cho cảm giác an toàn bám đường tốt hơn nhiều so với loại xe nhẹ,kể cả khi chạy chậm ở những đoạn đường nhiều ổ gà thì xe nặng với bộ khung gầm vững chắc vẫn êm ả hơn nhiều so với loại xe nhẹ. Việc chi phí cao cho triển lãm không đem lại nhiều hiệu quả vì thương hiệu xe Đức đã được cả thế giới biết đến và thời đại Internet khắp mọi nơi nếu ai cần có nhu cầu họ chẳng phải đi đâu xa chỉ cần mở Computer lên và tự tìm hiểu. Với công nghệ xe điện mới đương nhiên giá thành là vấn đề lớn và công nghệ này chưa thực sự là hoàn hảo vì Pin chưa có thể chạy nổi 1000km cho 1 lần sạc và thời gian chờ sạc điện vẫn quá lâu, thay Pin đắt đỏ,hiện tại lựa chọn của tôi là xe xăng lắp thêm hệ thống Gas nên giá nhiên liệu giảm được gần 50% và không ô nhiễm môi trường. Còn nếu xe luôn chạy xa chỉ có loại Diesel mới là hợp lý nhất.