Muốn giảm tắc đường, cần phạt thật nặng người vi phạm

Ngoài phạt tiền, các xe vi phạm sẽ bị giam giữ tại nhà không cho tham gia giao thông cho đến khi ý thức người lái tốt hơn.

Chúng ta luôn nói kẹt xe nguyên nhân là do hạ tầng giao thông nhưng phần còn lại cũng do ý thức của người tham gia giao thông. Vậy có cách nào điều chỉnh được không. Tại sao một bên kẹt xe, một bên ý thức kém cùng tồn tại. Phải chăng nguyên nhân chính là do chúng ta quá dễ dãi khi cấp phép lái xe cho người dân.

Nên làm "gắt" việc cấp bằng và thu hồi bằng lái của người vi phạm luật an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra xử phạt, tạm giữ phương tiện. Nếu làm tốt việc này thì với ý thức tham gia giao thông như hiện tại, lượng phương tiện sẽ giảm đáng kể. Không gian hạ tầng hạn chế, chúng ta chỉ nên dành cho người có ý thức tốt tham gia điều khiển phương giao thông.

Thực hiện được giải pháp này, sẽ giảm được tai nạn, kẹt xe và các hành vi vô văn hoá tại nơi công cộng. Có thể giữ phương tiện tại nhà bằng cách dùng khoá công để khoá xe tại nhà người vi phạm, lắp đặt thiết bị theo dõi định vị đồng thời tạm giữ giấy tờ xe. Giải phát này hạn chế tối đa công tác bảo quản xe.

Trường hợp cố tình lấy xe vi phạm tham gia giao thông thì đề nghị phạt nặng hơn bằng tiền. Xe đi mượn cũng nên chịu trách nhiệm giam xe, mức độ bằng 30% so với xe chính chủ. Cách quản lý cấp bằng, thu bằng lái đã lạc hậu, cần được làm lại nghiêm túc.

Độc giả Lang Thang