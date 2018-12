Mua xe tính đến chuyện bán lại là điều bình thường

Người Việt mua xe hơi để làm gì?

Sau khi đọc bài viết "Người Việt mua xe hơi để làm gì?" tôi cũng muốn chia sẻ quan điểm cá nhân. Với câu hỏi “Nếu mua xe không phải để giữ của sao phải tính đến giá trị bán lại của xe?”xin hỏi lại: "Nếu mua nhà chỉ để ở sao cứ phải chọn vị trí". Nếu mua ôtô, với nhu cầu tối thiểu chỉ là một chiếc xe che mưa, che nắng, an toàn hơn xe máy (không so sánh việc an toàn giữa hai loại ôtô) thì số đông sẽ chọn cái bán lại được giá, hay bạn lựa chọn cái bán lại mất giá (không đưa các tiêu chí khác vào nhé).

Còn việc “Hãy trả ôtô về giá trị thực, nó chỉ là phương tiện”, xin thưa bản chất nó vẫn là giá trị thực, vẫn là phương tiện ở Việt Nam đấy thôi. Xe Vios ở Philippines có giá 284 triệu còn ở Việt Nam giá là 600 triệu. Nhưng người Việt có thể vay ngân hàng tới 500 triệu còn ở Philippines để mua chiếc xe này không ngân hàng nào cho vay tới 300 triệu.

Cũng như cái thời đổi miếng đất 200 m2 chỉ lấy được chiếc Honda Cub, bán 300 m2 đất mua được 5 cái máy may. Bây giờ, nhiều người ngồi tặc lưỡi kêu giá mà giữ 300m2 đất đó đến bây giờ có tận 30 tỷ rồi. Hồi đó bán mua 10 cái máy may bây giờ máy may bán sắt vụn. Nhưng xin thưa, nếu hồi đó không bán đất mua 10 cái máy may mà chỉ ôm 300 m2 đất giữ đến bây giờ thì chết đói rồi. Vì đất hồi đó không ăn được, còn máy may đi may đồ cho người ta mới có tiền mà ăn.

Cái gì còn tồn tại thực ra vẫn còn cái lý của nó.

Độc giả Truyền Thông