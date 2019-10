'Mua xe cho mình sao lại theo đám đông'

Nếu không có trải nghiệm thực tế để so sánh, có thể không bao giờ bạn biết đã mua xe sai.

Đọc chia sẻ "3 lý do tôi mua ôtô theo đám đông" tôi không đồng tình với quan điểm này. Người viết áp dụng ví dụ chọn nhà hàng đúng nhưng chưa đủ và cái chưa đủ đó lại rất phù hợp với tình huống nêu ra trong bài.

Cái chưa đủ đó là trường hợp các quán dừng chân khi đi xe tốc hành liên tỉnh. Quán đó có đông không - Rất đông bởi lượng khách khổng lồ từ các hãng vận tải. Quán đó có ngon không - Ăn được đã là may mắn rồi chứ không mong là ngon. Quán đó có rẻ không? Tất nhiên là không rồi. Nếu bạn ghé các quán đó vì nó đông thì sai lầm là cái chắc.

Những điểu trên cũng tương tự với việc bạn mua xe theo đám đông mà không chịu dành thời gian chạy thử và cảm nhận. Bỏ số tiền bằng cả một gia tài ra để mua xe tại sao không dành thời gian để chạy thử trong khi việc đó là miễn phí.

Nếu thiếu thốn trải nghiệm thì nên tiếp thu và kiểm chứng lại những lời chê đó chứ không nên bảo thủ với quan điểm xe ta mua là nhất, là nhất mới có nhiều người mua như vậy. Thực tế khi trải nghiệm càng nhiều sẽ thấy rằng tỷ lệ chất lượng mang lại so với giá tiền của chiếc Vios là thấp vô cùng so với xe của các hãng khác. Điều đó xảy ra là do dân ta đã quá cuồng Toyota bất chấp chất lượng khiến cho hãng có sự ảo tưởng to lớn về xe của mình.

Độc giả Chí Cường