Morgan Plus 4 - xe mui trần khung gỗ hàng hiếm

Hà NộiMẫu xe thể thao mui trần cổ điển sử dụng khung bằng gỗ, động cơ 2 lít 4 xi-lanh do Ford sản xuất.

Tại Việt Nam, chỉ hai chiếc Morgan Plus 4 lăn bánh, một chiếc màu trắng định cư tại Sài Gòn và một chiếc xuất hiện tại Hà Nội.

Morgan Motor Company là hãng xe lâu đời nhất tại Anh, có tuổi đời 110 năm, được thành lập bởi Henry Frederick Stanley Morgan. Đặc điểm nổi bật của hãng chỉ có khoảng 220 nhân viên và kỹ sư, nhưng có thể sản xuất 850 chiếc mỗi năm, tất cả đều được hoàn thiện thủ công, khiến mỗi chiếc xe được xuất xưởng trở thành những tác phẩm độc đáo. Ngoài ra, tất cả dòng xe của Morgan từ trước tới nay đều có khung làm bằng gỗ, điều này trở nên khác lạ so với các hãng xe thông thường.

Morgan Plus 4 trên phố Hà Nội. Ảnh: Minh Quân

Morgan Plus 4 được sản xuất từ năm 1950, sau hai lần tái sản xuất, xe chính thức lên dây chuyền từ năm 2005 cho tới nay. Plus 4 tại Hà Nội sở hữu lớp sơn trắng sữa Sport Ivory và vẫn giữ nguyên thế kế cổ điển từ thế kỉ trước. Đầu xe thuôn dài, động cơ đặt giữa, hốc bánh lộ ra ngoài do vòm bánh mở rộng và kéo dài về đuôi xe. Khung vỏ ngoài của xe được làm bằng chất liệu thép phủ Autophoretic. Cản trước to bản được mạ chrome sáng bóng, đèn pha dạng tròn đi kèm đèn xi-nhan cách điệu. Lưới tản nhiệt đan xen được bao quanh bởi những đường kim loại thẳng đứng

Bộ la-zăng kích thước 15 inch hình nan hoa Cobra đan chéo với nhau được sơn đen, tăng vẻ thể thao cho chiếc xe. Chính giữa là khóa Spinner ba chấu.

Đuôi xe có tới bảy đèn khác nhau bao gồm đèn cảnh báo, đèn báo phanh, xi-nhan và đèn hậu, tất cả đều được thiết kế dạng tròn và cách điệu riêng biệt. Plus 4 có thêm lốp dự phòng đặt ở vị trí trung tâm, kế bên là nắp bình xăng. Thiết kế tối ưu mọi vị trí nên ngoại hình trở nên nhỏ gọn, nhờ đó khối lượng của xe đạt mức 927 kg.

Nội thất gọn gàng và nhỏ gọn, không có quá nhiều công nghệ và tiện ích bởi hãng muốn người ngồi tập trung vào việc lái xe và tận hưởng môi trường bên ngoài, phù hợp với những người muốn di chuyển nhẹ nhàng ở khoảng cách gần. Do đó, mui xe dạng mềm, chất liệu nhựa màu đen được may thủ công, có thể đóng mở trong 20 giây thông qua nút ấn điện tử. Ngoài ra, nhiều chi tiết được làm bằng kim loại kết hợp với gỗ, bảng táp lô cơ học với nhiều đồng hồ thể hiện các thông số cơ bản.

Hệ thống treo phía trước của Plus 4 dạng trụ trượt (Sliding Pillar Suspension), rất hiếm ở các mẫu xe hiện đại. Trong khi đó, hệ thống giảm xóc sau dạng lá nhíp, giống với các mẫu xe bán tải.

Morgan Plus 4 sử dụng động cơ 2 lít 4 xi-lanh do Ford sản xuất, có công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 201 Nm, đi kèm hộp số tự động 5 cấp của Mazda và hệ dẫn động cầu sau. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 189 km/h. Tại Anh, mỗi chiếc Morgan Plus 4 tiêu chuẩn có giá 57.480 USD, nhưng giá có thể cao hơn do Morgan cung cấp khách hàng nhiều tùy chọn cho các chi tiết trên xe.

Minh Quân