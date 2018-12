Mitsubishi Pajero Sport mới giá từ 1,4 tỷ - đối thủ Toyota Fortuner

Không như Thái Lan có thêm bản động cơ diesel, Mitsubishi hiện chỉ phân phối Pajero Sport cho thị trường Việt Nam với lựa chọn duy nhất động cơ xăng. Cụ thể loại V6 MIVEC dung tích 3 lít, công suất 220 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 285 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Mitsubishi Pajero Sport thế hệ mới.

Động cơ trên kết hợp hộp số tự động 8 cấp, kèm giá bán 1,4 tỷ đồng đối với bản 4x2 AT và 1,55 tỷ đồng cho bản 4x4 AT. Xe dự kiến đến tay người tiêu dùng vào tháng 2/2017. Trong khi đối thủ Toyota Fortuner mới vẫn chưa ấn định giá và thời điểm bán ra thị trường trong nước.

Pajero Sport thế hệ mới lần đầu chào khách hàng Việt tại triển lãm VMS 2016, Hà Nội hồi tháng 10 vừa qua. Áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield rũ bỏ phần nào tính đơn điệu, mẫu SUV nhà Mitsubishi năng động và ưa nhìn hơn.

Tương tự người anh em Outlander, Pajero Sport cá tính hơn thế hệ tiền nhiệm nhờ lưới tản nhiệt kiểu mới cùng thanh kim loại mạ crôm quanh đèn pha. Các đường gân nổi trên thân xe mang đến vẻ ngoài cứng cáp. Cụm đèn hậu LED bắt mắt thiết kế kéo dài.

Khoang lái Pajero Sport mới. Ảnh: Lương Dũng.

Nội thất mẫu SUV cũng cho thấy quyết tâm "làm tới" của hãng xe Nhật để cạnh tranh các đối thủ trong phân khúc. Xe trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối Bluetooth và các thiết bị ngoại vi. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, sử dụng ốp kim loại, vân giả gỗ làm điểm nhấn trên vô-lăng 4 chấu đa chức năng, cần số hay bảng táp-lô.

Công nghệ an toàn đáng chú ý trên Pajero Sport gồm chống tăng tốc ngoài ý muốn USM (Ultrasonic Misacceleration Mitigation), cảm biến va chạm trước, sau. Ngoài ra còn có cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, xuống dốc. Hệ thống 7 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, 4 camera quanh xe và nhiều trang bị khác.

Với mức giá từ 1,4 tỷ đồng, Pajero Sport đắt hơn nhiều so với Isuzu mu-X từ 900 triệu đồng. Nhỉnh hơn đôi chút so với bản 4x2 AT của Ford Everest. Trong khi Everest bản cao nhất sử dụng động cơ diesel 3.2 giá tới gần 2 tỷ đồng.

Phạm Trung