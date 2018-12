Mercedes-AMG GT R thế chỗ Bugatti trong 'Transformers'

Siêu phẩm Mercedes-AMG GT R chào thế giới

Người máy có tên Drift thuộc phe Autobot, một nhân vật có ngoại hình giống một võ sĩ samurai sẽ biến hình từ một chiếc Mercedes-AMG GT R trong tập "Transformers: The Last Knight" ra rạp vào tháng 6/2017. Ở tập phim "Transformers: Age of Extinction" chiếu vào năm 2014, Drift là một chiếc Bugatti Veyron tông màu xanh-đen.

Mercedes-AMG GT R tham gia "Transformers" phần 5.

Mercedes-AMG GT R tham gia bộ phim bom tấn lần này là mẫu xe mới với động cơ Bi-turbo V8 công suất 577 mã lực. Thiết kế đậm chất khí động học từ mặt trước, sườn xe tới bộ khuếch tán sau. Siêu xe Đức còn có những đặc điểm thiên về xe đua.

Siêu xe Đức mới chỉ chào thế giới cách đây một tuần, với màu xanh lá đặc trưng. Nhưng để phù hợp với siêu phẩm Hollywood, Mercedes-AMG GT R mang tông màu đỏ-đen tương phản ấn tượng. Bộ vành sơn đen bóng cũng với điểm nhấn màu đỏ.

Mercedes-AMG GT R vốn có màu xanh lục khi được hãng Đức giới thiệu cách đây một tuần.

Thông tin và hình ảnh về mẫu xe mới tham gia phần tiếp theo của serie Transformers được chính vị đạo diễn lừng danh Michael Bay đăng trên Twitter. Ông viết: "Võ sĩ samurai trở lại nhờ Mercedes-AMG GT R. Trông rất tuyệt, Drift".

Phần thứ 5 của serie phim ăn khách vẫn có những mẫu xe đã quen thuộc với khán giả cùng một số xe mới hiện chưa được công bố hết. Trong số đó, nhân vật người máy Bumblebee là một chiếc Chevrolet Camaro thế hệ thứ 6. Phim cũng có sự tham gia lần đầu của nam diễn viên gạo cội Anthony Hopkins bên cạnh tài tử đã đóng ở phần 4 là Mark Wahlberg.

Mỹ Anh