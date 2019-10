Mazda6, Toyota Camry dẫn đầu phân khúc cỡ D tại Việt Nam

Mazda6 áp dụng chính sách giá ngang các mẫu sedan cỡ C, tăng khả năng cạnh tranh trong cuộc đua ở phân khúc hạng D.

Trong 5 gần đây, sedan cỡ D là phân khúc có sự ổn định về doanh số. Tuy nhiên xét về dung lượng thị phần, nhóm xe này dần mất khách vào tay xe gầm cao cùng tầm tiền. Trong 5 mẫu sedan cỡ D đang bán tại Việt Nam, cuộc đua dường như chỉ diễn ra giữa Mazda6 và Toyota Camry, các mẫu xe như Honda Accord, hay Nissan Teana không để lại nhiều dấu ấn.

Mazda6 có doanh số tốt trong phân khúc.

Kết thúc quý III/2019, phân khúc sedan cỡ D bán tổng cộng 5.488 chiếc, với doanh số chủ yếu từ Mazda6 và Toyota Camry (Teana không công bố doanh số bán).

Mazda6 sedan cỡ D nhiều công nghệ

Sedan Nhật Bản thừa hưởng thiết kế KODO đặc trưng, với những đường nét tinh tế ở ngoại thất. Trong tiếng Nhật KODO mang ý nghĩa linh hồn chuyển động. Tính thẩm mỹ của Mazda6 phần nào khiến đối thủ cũng phải thay đổi để bắt kịp xu hướng, nhất là khi người sở hữu xe ngày càng trẻ.

Bên cạnh đó, Mazda6 còn là một trong những mẫu xe sở hữu nhiều công nghệ nhất phân khúc. Gói công nghệ GVC giúp nâng cao sự ổn định thân xe trong quá trình vận hành, gói an toàn thông minh i-Activsense trên phiên bản cao gồm đèn LED thích ứng thông minh ALH, cảnh báo chệch làn đường LDWS, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe RCTA.

Ngoài ra, các công nghệ an toàn tiêu chuẩn cũng được trang bị đầy đủ trên Mazda6 như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử DSC, hạn chế chống trượt TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, ga tự động Cruise Control, cảnh báo chống trộm, mã hóa động cơ, 6 túi khí,...

Với kích thước lớn của một chiếc sedan cỡ D, Mazda6 trang bị cho xe thêm hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước, sau và cả camera lùi. Đây đều là trang bị hữu ích khi vận hành trong phố.

Trong khi đó, không gian cabin thiết kế theo hướng tập trung cho người lái. Các khu vực điều khiển được bố trí thông minh, giúp tài xế dễ dàng thao tác mà không bị phân tâm khi đang cầm lái. Hệ thống thông tin – giải trí đa dạng, bắt kịp xu hướng của ngành. Chính giữa tap-lô trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, tích hợp DVD, âm thanh 6 loa (phiên bản cao cấp nhất trang bị 11 loa Bose) và các kết nối thông dụng hiện tại. Đây là thành viên duy nhất phân khúc sử dụng da Nappa cao cấp cho nội thất.

Thiết kế nội thất Mazda6.

Hai lựa chọn động cơ dung tích 2.0 lít và 2.5 lít tương đồng một số đối thủ. Cỗ máy 2.0 SkyActiv cho công suất 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 200 Nm tại 4.000 vòng/phút. Trong khi đó, phiên bản 2.5 SkyActiv sản sinh công suất 185 mã lực tại 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn 250 Nm tại 3.250 vòng/phút. Toàn bộ phiên bản đi cùng hộp số tự động 6 cấp.

Với hàng loạt công nghệ tiên tiến tích hợp, không gian cabin rộng rãi, giá một số phiên bản Mazda6 chỉ tương đương sedan cỡ C, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những người mong muốn trải nghiệm công nghệ trên một mẫu xe ở phân khúc cao hơn. Hiện tại, Mazda6 đang có giá ưu đãi từ 819 đến 999 triệuđồng.

Toyota Camry ổn định về doanh số

Kể từ 2014, Camry đã trải qua nhiều lần nâng cấp. Sedan của Toyota thay đổi để cập nhật những gì được khách hàng chờ đợi.

Đầu xe cá tính với lưới tản nhiệt mở rộng. Cụm đèn LED thiết kế nhỏ gọn, sắc cạnh. Trong khi đó, đuôi xe khác biệt với cụm đèn hậu mềm mại. Các đường nét thiết kế trên Camry đi theo một triết lý mới trong phong cách của Toyota thời gian gần đây.

Toyota Camry lăn bánh tại Việt Nam.

Giữa năm 2018, một lãnh đạo của Toyota tại Mỹ đã thừa nhận công ty bảo thủ trong việc cập nhật những công nghệ mới. Do đó, các dòng xe ra đời gần đây được ứng dụng thêm những tính năng hỗ trợ người lái.

Không gian cabin cũng sở hữu thêm những tính năng mới như điều hòa tự động 3 vùng độc lập, đầu DVD, các kết nối thông dụng, hệ thống 9 loa JBL, cửa sổ trời.

Camry có hai lựa chọn động cơ 2.0 và 2.5 như thế hệ cũ. Bản 2.5Q có công suất 181 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 231 Nm tại 4.100 vòng/phút. Con số công suất thậm chí còn cao hơn Honda Accord (175 mã lực).

Hiện tại, giá Camry ở mức 1,029 tỷ và 1,235 tỷ đồng, nhập khẩu từ Thái Lan.

Những mẫu xe bám đuổi trong phân khúc

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), kể từ đầu năm Honda Accord không ghi nhận doanh số. Trong khi đó, hết quý III, Kia Optima bán 551 xe. Như vậy, phần lớn doanh số ở phân khúc do Mazda6 và Camry đóng góp.

Trong 5 năm gần đây, doanh số Accord cũng không ở mức cao, dưới 1.000 chiếc mỗi năm. Dòng xe này được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Phiên bản mới nhất của sedan cỡ D Honda sẽ ra mắt tại triển lãm VMS 2019 trong tháng 10.

Trong xu hướng người dùng chuộng các dòng xe gầm cao như crossover cỡ C hay SUV cỡ D, các dòng sedan cỡ D vẫn có chỗ đứng và lượng khách hàng nhất định. Cả Mazda6, Camry và các mẫu xe khác trong phân khúc sẽ phải có những chiến lược bán hàng nổi bật, để chiếm phần trong miếng bánh vốn đã hạn chế. Về phần mình, Mazda hiện áp dụng chương trình ưu đãi cho phiên bản Mazda6 Premium, do đó, giá xe ở mức khoảng 999 triệu đồng, tương đương một số xe cỡ C, nhưng sở hữu nhiều tính năng và không gian cabin rộng rãi hơn.

An Bình