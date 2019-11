Mazda3 và Mazda3 Sport đa dạng khung giá

Bộ đôi thế hệ mới với nhiều công nghệ từ Mazda có giá bản tiêu chuẩn từ 719 triệu đồng, trong khi bản cao cấp nhất đến 939 triệu đồng.

Ngày 4/11, công chúng tại Việt Nam chứng kiến bộ đôi Mazda3 và Mazda3 Sport đại diện cho thế hệ sản phẩm mới của thương hiệu Mazda toàn cầu ra đời. Mẫu xe nhận nhiều đánh giá cao từ giới chuyên gia và người tiêu dùng với những thay đổi khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm.

Mức giá của bộ đôi này trải dài trong khung 719-939 triệu đồng, với 10 tùy chọn và 10 mức giá khác nhau (như trên bảng), phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Tại thời điểm ra mắt, mỗi tùy chọn đều được ưu đãi 10 triệu đồng.

Trong đó, nhóm động cơ 2 lít có phiên bản Signature Premium và Signature Luxury, hướng đến các khách hàng đam mê các giá trị khác biệt và trải nghiệm cảm giác lái thú vị. Giá trị tăng thêm luôn đi kèm với các nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và tiện nghi. Nhóm động cơ 1,5 lít có phiên bản Premium dành riêng cho các khách hàng yêu thích công nghệ, phiên bản Luxury dành cho các khách hàng quan tâm tiện nghi, thoải mái.

Mazda3 2019 tạo hình theo hướng nghệ thuật, tất cả có 10 phiên bản.

Thậm chí, khách hàng lựa chọn phiên bản Mazda3 1,5 lít Deluxe với mức giá 719 triệu đồng đã có thể sở hữu những trang bị cao cấp mới như cụm đèn pha LED; 4 cửa kính chỉnh điện một chạm; màn hình 8,8 inch; hệ thống 8 loa cao cấp; 7 túi khí bao gồm cả túi khí đầu gối; hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao - GVC Plus; thiết kế kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture.

*Bảng giá Mazda3 Sport và Mazda3 mới

Mazda3 Sport Động cơ (lít) Giá bán công bố (triệu đồng) Signature Premium 2 939 Signature Luxury 899 Premium 1,5 869 Luxury 799 Deluxe 759 Mazda3 Signature Premium 2 919 Signature Luxury 869 Premium 1,5 839 Luxury 769 Deluxe 719

Bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn tốt trong phân khúc C hiện tại, bộ đôi Mazda3 và Mazda3 Sport mới còn trang bị hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động thông minh i-Activsense với các tính năng duy nhất có trong phân khúc C như: ga tự động tích hợp radar (MRCC), hỗ trợ phanh chủ động thông minh (SBS), kiểm soát và giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và nhiều tính năng khác.

Ngoài ra, bộ đôi hoàn toàn mới cũng là số ít xe hạng C sở hữu màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD, gương chiếu hậu bên ngoài chống chói tự động.

Đèn pha LED vuốt dài, gọn và nối thẳng với lưới tản nhiệt.

Kế thừa ngôn ngữ thiết kế Kodo, bổ sung những giá trị mỹ thuật truyền thống Nhật Bản và triết lý "Less is more", đội ngũ thiết kế Mazda đã nâng tầm sản phẩm thế hệ mới. Xe có thiết kế nghệ thuật thông qua các đường nét tinh giản và sự bóng sáng được thay đổi theo ánh nhìn trên các đường nét của chiếc xe, theo thời gian trong ngày và theo mùa trong năm.

Đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt mới và cản trước kích thước lớn hơn. Khác với những mẫu xe trước đây, mẫu Mazda3 Sport thế hệ mới có thiết kế đuôi xe liền một khối với cabin tạo nên nét chắc chắn, kết hợp với đèn LED 3D phía sau và nội thất da màu đỏ New Red giúp tăng thêm tính thể thao, năng động của dòng Sport. Ở phiên bản Mazda3, viền lưới tản nhiệt mạ chrome được bổ sung thêm dải đèn LED sang trọng.

Bảo An