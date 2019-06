Mazda3 thế hệ mới giá gần 33.000 USD ở Indonesia

Mẫu xe cỡ C của Mazda bán ra tại Indonesia từ cuối tháng 7 và sẽ cao hơn nhiều so với mức 21.900 USD tại Mỹ.

Mazda3 2019 bán tại Mỹ từ tháng 3, với phiên bản cơ sở giá 21.900 USD và bản đắt nhất 30.000 USD. Khi tới Indonesia, thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á, sản phẩm này có giá dự kiến thấp nhất là 33.000 USD, theo Paultan.

Mazda3 thế hệ mới thừa hưởng nhiều nét thiết kế từ mẫu Kai Concept, với đèn pha mảnh và kéo dài sắc sảo hay kiểu đèn hậu chìm vào trong.

Cả bản sedan và hatchback bán ra ở Indonesia đều là hàng nhập khẩu. Động cơ xang SkyActiv-G với hai phiên bản dung tích. Bản 2 lít cho công suất 162 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm. Bản tiêu chuẩn 1,5 lít có công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm. Hộp số tự động 6 cấp SkyActiv-Drive trang bị tiêu chuẩn ở cả hai phiên bản.

Phiên bản hatchback của mẫu xe cỡ C thế hệ mới có chiều dài 4.459 mm (ngắn hơn 1 mm so với thế hệ cũ), rộng 1,797 mm (nhỉnh hơn 2 mm), và cao 1.440 mm (thấp hơn 10 mm so với thế hệ cũ). Phiên bản sedan dài 4.662 mm (dài hơn 82 mm), rộng 1.797 mm (nhỉnh hơn 2 mm) và cao 1.445 mm (cao hơn 5 mm so với thế hệ cũ. Cả hai phiên bản có trục cơ sở dài hơn thế hệ trước, ở mức 2.725 mm (hơn 25 mm).

Mazda3 2019 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo thế hệ thứ hai ở cả nội và ngoại thất. Sự khác biệt về ngoại hình giữa bản hatchback và sedan nằm ở lưới tản nhiệt hay chi tiết ở ba-đờ-sốc trước, nhưng cả hai chung phong cách nội thất.

Màn hình thông tin giải trí 8,8 inch đứng giữa táp-lô. Cụm đồng hồ cơ với 3 đồng hồ tròn.

Cabin với thiết kế tập trung vào người lái. Màn hình thông tin giải trí nằm nhô lên trên táp-lô. Cụm đồng hồ gồm 3 đồng hồ cơ hoặc một màn hình kỹ thuật số nằm giữa hai đồng hồ cơ. Tính năng hiển thị thông tin lên kính chắn gió có thể trang bị trên bản cao cấp.

Mazda3 2019 trang bị nhiều công nghệ an toàn trong gói i-Activsense gồm hệ cảnh báo sự mất tập trung của người lái, hỗ trợ phanh trong phố, hỗ trợ phanh tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo lệch làn đường và một số tính năng khác.

Hiện chưa rõ Mazda3 2019 bán ra tại Indonesia gồm những phiên bản trang bị nào. Mẫu xe cỡ C có những đối thủ chính là Toyota Corolla Altis và Honda Civic.

Mỹ Anh