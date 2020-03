Thứ hai, 9/3/2020, 19:00 (GMT+7)

Mazda3 2020 đạt chuẩn an toàn cao của Mỹ

Xe đạt chứng nhận an toàn tối đa của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) và Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc (IIHS).

Cụ thể, IIHS trao cho Mazda3 2020 danh hiệu Top Safety Pick+ với điểm số cao nhất sau khi mẫu xe hoàn thành 6 bài kiểm tra va chạm. Cụ thể gồm kiểm tra va chạm chồng chéo, kiểm tra tác động phụ, kiểm tra tác động tai nạn phía sau, kiểm tra tác động của trần, kiểm tra tai nạn phía trước và đánh giá an toàn của hành khách. Mẫu xe hạng C tiếp tục đạt đánh giá an toàn tối đa 5 sao của NHTSA trong các bài thử nghiệm va chạm trực diện, va chạm bên hông và va chạm chống lật. Mazda3 mới có thiết kế lấy cảm hứng từ ngôn ngữ Kodo. Mazda3 thế hệ mới trang bị các tính năng hỗ trợ an toàn chủ động i-Activsense nhằm hạn chế tối đa các tình huống nguy hiểm trong quá trình sử dụng xe. Những tính năng nổi bật như cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), cảnh báo chệch làn đường (LDWS), hỗ trợ giữ làn đường (LAS), hệ thống điều khiển hành trình tích hợp Radar (MRCC) với chế độ Stop & Go, cảnh báo điểm mù (BSM), tự động mở rộng góc chiếu khi đánh lái (AFS), tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa (HBC)... Ngoài ra, mẫu xe sử dụng thép cường lực và nâng cấp hệ thống treo để gia tăng khả năng vận hành chắc chắn. Các tính năng an toàn tiên tiến được chứng nhận của Mazda3 2020 mang lại sự an tâm và nâng cao trải nghiệm lái xe của khách hàng. Trước đó, mẫu xe còn giành chiến thắng chung cuộc ở cả hai giải thưởng "Xe của năm 2019" tại Thái Lan và "Xe của năm 2019 do phụ nữ bình chọn" công bố tại Dubai International Motor Show ở UAE. Mẫu xe còn vào top 3 đề cử cho giải thưởng World Car of the Year 2020 - Xe thế giới của năm 2020 ở phân hạng "Thiết kế xe của năm". Tại Việt Nam, Mazda3 và Mazda3 Sport được Thaco phân phối với tổng cộng 10 phiên bản và 2 loại động cơ SkyActiv-G 1.5 và SkyActiv-G 2.0. Trong đó, các phiên bản Mazda3 Sport đều hướng đến tập khách hàng trẻ trung, yêu thích công nghệ và cảm giác lái thể thao. Mazda3 thế hệ mới mang nhiều cải tiến đột phá và hướng đến hình ảnh xe cao cấp. Nổi bật là hai phiên bản Mazda3 Sport Signature Premium và Mazda3 Sport Signature Luxury lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với động cơ SkyActiv-G 2.0, cùng tùy chọn nội thất đỏ New Red. Ba phiên bản còn lại là 1.5 Premium, 1.5 Luxury và 1.5 Deluxe. Trong đó phiên bản Luxury có thêm những trang bị tiện nghi và giải trí cao cấp. Mẫu xe Mazda3 cũng có đến 5 tùy chọn, hướng đến xây dựng hình ảnh cho những khách hàng thành đạt. Với động cơ 2.0, xe gồm hai phiên bản Signature Premium và Signature Luxury. Còn động cơ 1.5, khách hàng có ba sự lựa chọn là Premium, Luxury và Deluxe. Bảo An