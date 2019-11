Mazda vượt Toyota làm hài lòng khách Việt khi mua xe

Mazda làm tốt nhất khâu bán hàng, giới thiệu sản phẩm cho khách, xếp trên lần lượt Toyota và Hyundai.

Ngày 31/10, hãng nghiên cứu thị trường J.D. Power (Mỹ), công bố nghiên cứu Chỉ số hài lòng về dịch vụ bán hàng tại Việt Nam (SSI) năm 2019. Mazda là thương hiệu dẫn đầu với điểm số 859. Cùng thuộc quyền phân phối bởi Trường Hải nhưng khác Mazda, thương hiệu Hàn, Kia xếp cuối về mức độ hài lòng của khách hàng khi mua xe tại đại lý.

Mazda trong 2019 tăng hai bậc để vươn lên dẫn đầu, đẩy Hyundai và Toyota (đồng quán quân năm 2018) xuống hai vị trí phía sau. Chevrolet là thương hiệu có chỉ số hài lòng về dịch vụ bán hàng giảm nhiều nhất, tụt ba bậc xuống vị trí thứ 7. Honda và Kia giậm chân tại chỗ ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Số liệu công bố của hãng nghiên cứu thị trường Mỹ dựa trên phản hồi của 1.512 chủ sở hữu xe mới. Đây là những khách Việt đã mua xe từ tháng 3/2018 đến tháng 8/2019. Nghiên cứu thực hiện trực tuyến cùng thời điểm.

Mazda dẫn đầu 6 yếu tố được phân hạng theo mức độ quan trọng trong nghiên cứu của J.D.Power, gồm: Quá trình bàn giao xe (23%); Hoàn tất thủ tục giấy tờ (19%); Cơ sở vật chất của đại lý (19%); Nhân viên tư vấn bán hàng (19%); Cách giải quyết các thỏa thuận (14%) và website của đại lý (6%).

Chỉ số SSI năm 2019 ghi nhận mức độ hài lòng tăng của người tiêu dùng Việt Nam. Điểm số trung bình 834 nhỉnh hơn 12 điểm so với 2018. Các đại lý xe hơi tại Việt Nam ngày càng chăm chút hơn khi tạo nên những buổi bàn giao xe đặc biệt, nhân viên dành thời gian điểm qua các mục trong sách hướng dẫn và giới thiệu các tính năng toàn diện trên xe.

Người Việt có khuynh hướng tìm kiếm thông tin qua mạng trong quá trình mua ôtô mới. 97% khách hàng liên hệ với đại lý song song với việc tìm kiếm các thông tin trực tuyến. Trong số này, 89% truy cập website của đại lý (tăng 42% so với năm 2018); 57% truy cập trang Facebook của đại lý (tăng 20% so với năm 2018) và 26% gửi email cho các đại lý (tăng 6% so với năm 2018).

Trong khi đó, ở mảng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, Ford lại nhận được điểm hài lòng cao nhất, tiếp theo là Mazda, Mitsubishi rồi mới đến Toyota.

Phạm Trung