Mazda Việt Nam giảm giá bán, tăng ưu đãi nhiều mẫu xe

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng sở hữu các mẫu xe Mazda trong dịp cuối năm và lễ, Tết, Thaco thực hiện chương trình ưu đãi "Tuần lễ Vàng Mazda" dành cho tất cả khách hàng sở hữu xe vào cuối tháng 11. Chương trình bao gồm ưu đãi trực tiếp giá bán, tặng gói bảo hiểm bảo hành mở rộng 2 năm hoặc 50.000km và các phụ kiện giá trị.

Trong đó, Mazda CX-5 - một trong những mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc có mức ưu đãi cao nhất lên đến 30 triệu đồng. Mức giảm giá này đưa CX-5 có giá bán tốt trong phân khúc thời điểm hiện tại.

Mẫu xe bán tải nhập khẩu Mazda BT-50 2018 có mức ưu đãi 25 triệu đồng. BT-50 được khách hàng đánh giá cao nhờ trang bị những tính năng mới, khả năng vận hành mạnh mẽ, và đa dạng lựa chọn. Trong đó có thêm phiên bản cao cấp hoàn hoàn toàn mới.

Nhiều sản phẩm bán chạy ciủa Mazda Việt Nam nhận ưu đãi giảm giá, tặng phụ kiện trong chương trình.

Bên cạnh đó, khách hàng ký hợp đồng mua xe Mazda2 New trong tháng 11 này sẽ được ưu đãi 5 triệu đồng. Dù chưa chính thức ra mắt tại Việt Nam, nhưng mẫu xe được nhiều khách hàng quan tâm và chú ý nhờ trang bị nội thất sáng màu hoàn toàn mới, cùng công nghệ hỗ trợ kiểm soát gia tốc GVC nâng cao sự ổn định, thoải mái và an toàn lần đầu tiên được trang bị. Với giá bán sau ưu đãi từ 504 triệu đồng, Mazda2 New được xem là mẫu xe đô thị phù hợp với thu nhập và thị hiếu của nhiều người Việt Nam.

Ngoài ra, khách hàng sở hữu Mazda3 và Mazda6 trong thời gian này cũng được hưởng mức ưu đãi từ 5 giá 20 triệu đồng.

Chi tiết ưu đãi các dòng xe Mazda Việt Nam tháng 11/2018

Mazda2 mới sắp ra mắt tại Việt Nam.

Bên cạnh giá bán phù hợp với thị trường Việt Nam, Mazda còn là thương hiệu xe Nhật chú trọng ứng công nghệ tiên tiến nhằm mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng. Đặc biệt, vừa qua Thaco đã giới thiệu đến khách hàng 3 màu sơn cao cấp hoàn toàn mới là màu đỏ soul red crystal, xám machine grey và trắng snowflake white pearl.

Bổ sung ba màu ngoại thất mới, Thaco Mazda không chỉ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam nhiều màu sắc hơn để chọn. Công nghệ sơn Wet on Wet độc đáo sử dụng chất sơn đậm đặc còn giúp tạo độ bóng mịn và chắc chắn hơn, đồng thời tăng khả năng chống chịu các vết xước, vết loang và ăn mòn do axit của bề mặt sơn trong quá trình sử dụng.

Theo đại diện Thaco, không nhiều nhà máy Mazda trên thế giới được trang bị công nghệ sơn này như nhà máy Thaco Mazda.

Đỏ Soul Red Crystal cao cấp mới là một trong những màu sắc đang được yêu thích tại nhiều nước

Trong các màu cao cấp mới, màu đỏ soul red crystal - màu biểu tượng của thương hiệu Mazda, là một trong những màu sắc đang rất được yêu thích và trở thành lựa chọn của khách hàng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

"Đây cũng là màu sắc tạo ấn tượng và được nhiều quan tâm, chú ý của khách hàng Việt ngay sau khi ra mắt", đại diện Thaco cho biết.

Bảo An