Mazda CX-8 Deluxe - SUV gia đình 7 chỗ dưới 1,1 tỷ đồng

Mazda CX-8 Deluxe là một trong những phiên bản xe đã được giới thiệu trong sự kiện ra mắt CX-8 tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 12, Thaco nhận đặt hàng phiên bản Mazda CX-8 Deluxe và dự kiến giao xe trong tháng 1/2020 nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng xe trong dịp Tết Nguyên Đán của khách hàng.

Phiên bản này được đánh giá phù hợp với khách hàng mong muốn sở hữu một mẫu xe SUV 7 chỗ dành cho gia đình với thiết kế đẹp mắt, trang bị nhiều công nghệ, tiện nghi trong tầm giá dưới 1,1 tỷ đồng.

Thiết kế phù hợp nhiều nhu cầu

Mazda CX-8 2.5 Deluxe sở hữu thiết kế Kodo đặc trưng dễ nhận diện trên đường phố. Diện mạo bên ngoài của mẫu xe mang nét tinh giản nhưng nổi bật với hệ thống đèn pha LED thông minh có tính năng tự động mở rộng góc chiếu khi vào cua; gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Điểm nhấn chính là những đường viền chrome sáng ở lưới tản nhiệt và cản sau, kết hợp với ăng-ten vây cá và bộ ống xả đôi mang đến cái nhìn mạnh mẽ. Bước vào bên trong là các chi tiết vô lăng và cần số bọc da tạo vẻ sang trọng.

Mazda CX-8 2.5 Deluxe cũng là mẫu xe có chiều dài lớn nhất phân khúc SUV 7 chỗ hiện nay (4.900 mm), tăng lợi thế rộng rãi cho không gian nội thất bên trong. Với 3 hàng ghế êm ái và thoải mái, Mazda CX-8 Deluxe là lựa chọn phù hợp cho các gia đình nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại ngày một tăng cao, nhất là ở thời điểm cuối năm như hiện nay, sở hữu một mẫu SUV 7 chỗ rộng rãi phục vụ gia đình thay vì lựa chọn xe thuê trở thành bài toán chi phí về lâu dài.

Nhiều tiện nghi cao cấp

Mazda CX-8 Deluxe là mẫu xe được trang bị rất nhiều tiện nghi hiện đại như chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính chắn gió, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động Auto Hold, hệ thống giải trí với 6 loa và màn hình 7 inch, hệ thống điều khiển Mazda Connect, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple Carplay, Android Auto, USB, AUX, DVD.

Bên cạnh đó là các trang bị hữu ích như rèm che nắng cửa sau, điều hòa 3 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu bên trong chống chói, điều khiển hành trình Cruise Control.

Hàng ghế sau của Mazda CX-8 Deluxe được trang bị cổng USB và điều hòa điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu. Các trang bị tiện nghi trên Mazda CX-8 Deluxe hỗ trợ cho người lái cũng như hành khách cảm thấy thoải mái và tập trung lái xe an toàn.

Khả năng vận hành ổn định

Sở hữu trục cơ sở dài trong phân khúc (2.930 mm) là lợi thế giúp CX-8 Deluxe vận hành ổn định và thăng bằng. Thêm vào đó, bán kính quay vòng 5,8m tương đương một số mẫu SUV 5 chỗ còn giúp tăng khả năng xoay sở linh hoạt cho xe.

Động cơ xăng SkyActiv-G 2.5 trên CX-8 Deluxe cho công suất đạt 188 mã lực và tạo ra momen xoắn 252 Nm, kết hợp cùng hộp số 6 cấp tạo nên khả năng tăng tốc nhanh nhạy trong khi vẫn vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải ra môi trường nhờ hệ thống i-Stop thông minh.

Với hệ thống treo cải tiến kết hợp khung xe cứng, vững và khả năng cách âm được cải thiện, những lần di chuyển sẽ trở nên êm dịu và thoải mái hơn. Những yếu tố cải tiến này hiệu quả khi kết hợp cùng hệ thống hỗ trợ kiểm soát gia tốc GVC, giúp xe vào và thoát cua mượt mà hơn trong khi vẫn duy trì sự ổn định của thân xe.

Hệ thống hỗ trợ an toàn tiên tiến

An toàn là yếu tố luôn được Mazda đặt lên hàng đầu khi thiết kế và sản xuất xe hơi. Không dừng lại ở công năng di chuyển, những chiếc xe do Mazda tạo ra đều phải đảm bảo an toàn cho người lái và mọi hành khách một cách tối ưu. Đây là lý do CX-8 Deluxe sở hữu nhiều tính năng an toàn hữu ích, bao gồm: 6 túi khí, camera lùi, 8 cảm biến trước sau, hệ thống cân bằng điện tử (DSC), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (ALH), hệ thống chống trượt (TCS), cảnh báo tín hiệu khi phanh khẩn cấp (ESS), cảnh báo chống trộm và mã hóa động cơ.

*Bảng giá CX-8 trong tháng 12

Phiên bản Giá niêm yết Ưu đãi giá Giá sau ưu đãi CX-8 2.5 Deluxe 1,149 tỷ đồng 50 triệu đồng 1,099 tỷ đồng CX-8 2.5 Luxury 1,199 tỷ đồng 50 triệu đồng 1,149 tỷ đồng CX-8 2.5 Premium 1,349 tỷ đồng 100 triệu đồng 1,249 tỷ đồng CX-8 2.5 Premium AWD 1,399 tỷ đồng 100 triệu đồng 1,299 tỷ đồng

Bảo An