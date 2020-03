Mazda CX-5 so trang bị cùng Outlander, CR-VX

Bộ ba crossover Nhật Bản dưới 1 tỷ đồng tạo nên cuộc cạnh tranh thú vị trong phân khúc tại Việt Nam. Mỗi hãng xe đều sở hữu điểm mạnh riêng để thuyết phục khách hàng Việt.

Về kích thước tổng thể, Mazda CX-5 có trục cơ sở 2.700mm – dài nhất so với hai đối thủ nhưng Outlander là mẫu xe có chiều dài thân xe lớn nhất, 4.695mm. Cả ba mẫu xe có cấu hình 7 chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng phục vụ gia đình. CX-5 có khoảng sáng gầm xe 200mm, nhỉnh hơn hai đối thủ còn lại.

Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam.

Trong bộ ba crossover Nhật Bản, duy nhất CX-5 sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Hai mẫu xe còn lại sử dụng hộp số vô cấp CVT. Honda trang bị động cơ tăng áp 1,5 lít cho CR-V. CX-5 và Outlander đều dùng động cơ 2.0 nạp khí tự nhiên. Công suất động cơ SkyActiv G của CX-5 cao hơn, 154 mã lực và sức kéo 200Nm. Outlander là 145 mã lực và sức kéo 196Nm. Mazda CX-5 không có trang bị lẫy chuyển số trên vô lăng.

Mẫu crossover nhà Mazda lấy điểm mạnh là công nghệ an toàn để "phả hơi nóng" lên những đồng hương cùng phân khúc. Cả ba mẫu xe đều sở hữu trang bị an toàn như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử VSA, kiểm soát lực kéo TCS... Mazda CX-5 thế hệ mới được trang bị thêm hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cấp mới GVC Plus. Đây là cách tiếp cận mới của Mazda để kiểm soát động lực học của ôtô.

Mitsubishi Outlander trong một đại lý tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Hệ thống này sử dụng nhịp nhàng tác động từ động cơ và phanh nhằm tăng cường hiệu suất xử lý khi lái xe, mang lại sự chuyển tiếp mượt mà khi vào cua và thoát cua bằng cách kiểm soát các lực gia tốc. GVC Plus giảm đáng kể sự cần thiết phải điều chỉnh tay lái, giúp tăng độ tin cậy và giảm độ mỏi cho người lái trên hành trình bằng cách giảm thiểu sự lắc lư của cơ thể, mang đến hành trình thoải mái hơn.

Ngoài GVC Plus, CX-5 2.0 Premium còn có thêm gói công nghệ an toàn cao cấp i-Activsense với chức năng cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, màn hình HUD trên kính lái, thứ mà hai đối thủ Nhật Bản còn lại không có.

Ba mẫu xe có trang bị ngoại thất khá tương đồng. Đèn chiếu sáng tự động, định vị ban ngày, sương mù và đèn hậu dạng LED. Gạt mưa tự động và gương chiếu hậu chỉnh/gập điện. Honda CR-V không có chức năng mở cốp điện.

Nội thất Mazda CX-5.

Ở trang bị nội thất, Mazda CX-5 có thêm tính năng nhớ vị trí ghế. Cả ba mẫu xe có ghế bọc da chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng và cửa gió cho hàng ghế sau. Outlander và CX-5 có cửa sổ trời trong khi CR-V không có.

Ba mẫu xe có hệ thống giải trí đa dạng với màn hình 7inch, kết nối ngoại vi USB, HDMI và bluetooth. Outlander có 6 loa, CR-V có 8 loa và CX-5 có 10 loa Bose cao cấp.

Với hàm lượng công nghệ an toàn trên, Mazda CX-5 nhận đánh giá 5 sao cao nhất từ Euro NCAP và Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ IIHS. Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium giá 950 triệu đồng. Honda CR-V 1.5G 983 triệu đồng. Mazda CX-5 2.0 Premium giá 989 triệu đồng. Mức giá trên đã bao gồm VAT.

Tuấn Vũ