Mazda BT-50 có giá mới, giảm đến 60 triệu đồng

Động thái kích cầu phân khúc xe bán tải của Thaco trong bối cảnh thị trường ôtô có dấu hiệu chững lại do ảnh hưởng của tháng Ngâu vừa qua.

Thaco chính thức công bố giá bán mới cho tất cả các phiên bản Mazda BT-50 với mức giảm tương đương 30-60 triệu đồng. Như vậy, giá bán mới của BT-50 sau ưu đãi kể từ ngày 1/9 chỉ còn từ 580 triệu đồng, mức giá tốt nhất của mẫu xe này từ trước đến nay.

*Ưu đãi Mazda BT-50 trong tháng 9 (đơn vị: triệu đồng)

Mazda BT-50 Giá công bố tháng 8 Giá công bố tháng 9 Giá sau ưu đãi tháng 9 Chênh lệch với tháng 8 Premium 799 749 739 60 Luxury 699 664 654 45 Deluxe 645 625 615 30 Standard 620 590 580 40

Xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2012, Mazda BT-50 sản xuất tại nhà máy AutoAlliance Thailand (AAT) và do Thaco phân phối. Năm 2015, Mazda BT-50 chiếm hơn 25% thị phần xe bán tải với doanh số hơn 4.000 xe, trở thành xe bán tải thương hiệu Nhật bán chạy nhất phân khúc, đồng thời là mẫu xe bán tải đứng thứ 2 về doanh số tại thị trường Việt Nam.

Mẫu pickup thuyết phục được khách hàng nhờ sự thực dụng thông qua hai tiêu chí: cân bằng giữa yếu tố công năng (vận hành ổn định, mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu) và tiện dụng (trang bị đầy đủ tiện nghi, an toàn). Không chỉ phù hợp để sử dụng ở địa hình đồi núi, công trường, Mazda BT-50 còn trở thành phương tiện di chuyển cho những khách hàng cá nhân hoặc gia đình. Đồng thời, sản phẩm còn phù hợp để các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển hàng hóa đưa vào sử dụng với chi phí đầu tư thấp.

Mazda BT-50 bán ra thị trường Việt Nam với bốn phiên bản.

Là một trong các xe bán tải có kích thước lớn trong phân khúc, Mazda BT-50 đảm bảo không gian sử dụng cũng như khả năng vận hành. Với bộ động cơ dung tích 3.2 mạnh mẽ, khung gầm cứng cáp kết hợp khoảng sáng gầm xe 237mm cùng khả năng lội nước lên đến 800mm, Mazda BT-50 thể hiện khả năng offroad khi có thể leo qua đồi dốc hay lội qua những vũng nước sâu. Bên cạnh đó, việc bổ sung van hấp thụ chấn động cũng giúp tối ưu hóa đặc tính trợ lực nhằm tăng cảm giác lái cho Mazda BT-50.

Xét đến khía cạnh an toàn, mẫu bán tải mang thương hiệu Mazda sở hữu các tính năng như: ga tự động Cruise Control, camera lùi, hỗ trợ xuống dốc HDC, hệ thống cân bằng điện tử DSC, định vị dẫn đường GPS, hệ thống túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, mã hóa động cơ Immobiliser, cảnh báo chống trộm Alarm...

Mazda BT-50 là một trong những mẫu xe bán tải có kích thước lớn nhất.

Mazda BT-50 hiện được Thaco phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, cùng 2 tùy chọn là số tự động (AT) và số sàn (MT). Mỗi phiên bản đều có những trang bị với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Trong khi phiên bản số sàn MT phù hợp với điều kiện địa hình phức tạp, thì phiên bản số tự động AT là lựa chọn phù hợp cho các gia đình có nhu cầu đi lại thường nhật do đặc tính dễ sử dụng. Phiên bản 2.2 ATH nhiều nâng cấp về trang bị tiện nghi như chiếc xe du lịch. Phiên bản 3.2ATH 4x4 phù hợp những khách hàng ưa thích cảm giác offroad.

