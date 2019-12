Mã lực trên xe hơi là gì?

Mã lực là đơn vị chung để đo công suất động cơ, hệ thống đo lường đơn giản trong 100 năm thế giới chuyển từ xe ngựa sang xe hơi.

Mã lực - Hourse Power (hp) được định nghĩa là công cần thiết để nâng một vật có khối lượng 75 kg lên cao một mét trong thời gian một giây, có công thức 1 hp = 75 kgm/s.

Định nghĩa này lần đầu tiên được phát minh bởi James Watt - một kỹ sư người Scotland. Ông đo một con ngựa có thể kéo thùng chứa bao nhiêu nước trong một phút, ở tốc độ di chuyển bình thường, cho ra kết quả là 550 ft-lbs/s. Phép tính này nhanh chóng trở thành cách định nghĩa cơ bản cho một mã lực.

Tuy nhiên, James Watt chỉ đo mã lực tương đương với lượng sức mạnh của một con ngựa có thể duy trì trong khoảng thời gian dài, ngoài ra định nghĩa chính xác và tên gọi cụ thể về mã lực có thể thay đổi tùy theo khu vực và phụ thuộc vào máy đo cụ thể. Ví dụ, phép đo của James Watt được gọi là mã lực cơ học, tương đương 745,7 W điện. Còn ở Đức được gọi là mã lực mét - PS (Pferdestarke) tương đương 735,5W điện. Ngoài ra, một mã lực động cơ điện tương đương 746 W và một mã lực của nồi hơi nước (boiler horsepower) tương đương 9.810 W.

Phép đo cơ bản của công suất.

Ngoài đơn vị mã lực, ở Anh và một số quốc gia thường sử dụng đơn vị có tên gọi mã lực phanh (Brake Horsepower – bhp). Đây là một phép đo công suất động cơ tại bánh đà hoặc trục khuỷu nhưng khiến động cơ không mất công suất do một số bộ phận của động cơ như hệ truyền động, hộp số. Nếu so sánh với hp, bhp luôn cao hơn hp thông thường do hp là công suất tại bánh xe, đã bị trừ đi công suất hao phí do truyền động và công suất hao phí do phụ tải (máy lạnh, máy phát...).

Nhiều người hiểu sai rằng một mã lực tương đương một con ngựa, nhưng trên thực tế, một mã lực tương đương 14,9 con ngựa kéo. Chiếc xe hơi chạy bằng động cơ đốt trong đầu tiên trên giới do Karl Benz chế tạo có công suất 3 mã lực, không có nghĩa là tương đương 3 con ngựa kéo, mà có tới 3 x 14,9 = 44,7 con ngựa. Một người trưởng thành có thể tạo ra 5 mã lực khi gắng hết sức.

Bằng cách tính này, một chiếc Bugatti Chiron sản sinh khoảng 1.500 mã lực. Điều đó tương đương với 22.350 con ngựa được nối với một chiếc Chiron. Cho tới thời điểm hiện nay, các hãng sản xuất ô tô liên tục phát triển động cơ chạy điện, điều đó có thể tạo nhiều năng lượng trong một khối động cơ hoặc một khối pin. Ví dụ, động cơ điện phía sau của chiếc Tesla chỉ tạo ra hơn 400 mã lực trong một khối pin không lớn hơn một quả dưa hấu.

Minh Quân (theo Drivetribe)