Lý do container không nhường đường trên cao tốc

Tôi là tác giả bài viết "Những điều chướng mắt trên đường cao tốc". Sau khi đọc bài "Tài xế Việt thích 'ôm' làn trái trên cao tốc" tôi lại xin có ý kiến. Trước hết, tôi cũng rất ghét những tài xế cứ "ôm hoài" cái làn ngoài cùng, bên trái trên đường cao tốc, bất kể họ là xe con, xe tải nặng hay xe chở container. Theo tôi, tài xế xe con mà lái xe như vậy thì lại đáng ghét gấp đôi. Trong bài trước, tôi đã nêu lên một thực trạng mà không phải tất cả độc giả đều nhận thấy, đó là khi đường đông, đặc biệt là khi có sự tham gia của các xe chở container tải trọng lớn, xe tải nặng có thùng dài, thì hầu hết các xe không giữ được khoảng cách an toàn tương ứng với vận tốc.

Khi một xe container dài, chở nặng đang theo sau một chiếc xe cùng loại cũng dài và nặng như chính nó và nếu không may tài xế xe đi trước vì lý do gì đó mà chỉ lái xe chạy rề rề với tốc độ 60-70 km/h, thì xe container đi sau thường muốn vượt qua chiếc xe đi trước. Tuy nhiên, khi đã "uốn mình" để sang được làn ngoài cùng bên trái rồi, thì nhiều khi lại "tiến thoái lưỡng nan", vì ngay phía trước chiếc xe mà mình đang chạy song song để vượt qua nó lại đã có một chiếc xe thứ ba (thậm chí thứ tư...) đang dẫn đầu đoàn xe container, với khoảng cách khá nhỏ (vì đường đông), không an toàn để chiếc xe định vượt nhập lại vào làn bên phải.

Những tình huống như vậy là thực tế rất phổ biến trên đường cao tốc ở phía Nam. Tôi chưa từng lái xe trên cao tốc ở ngoài Bắc, mà chỉ lái xe trên hai cao tốc "đình đám" nhất ở phía Nam là cao tốc SGN-Dầu Dây và cao tốc Trung Lương. Từ góc độ kỹ thuât, khi một chiếc xe container đang chạy ở vận tốc 60-70 km/h ở số 4-5, thì động cơ dầu luôn luôn "bỏ phiếu chống" đối với việc tăng tốc mang tính "đột phá" như xe con để vượt qua các xe khác. Những ai đã từng lái xe SUV máy dầu, xe khách 16 chỗ (Mercedes, Ford Transit...) đều thấu hiểu điều đó.

Vì lý do an toàn, tâm lý của các tài xế của những chiếc xe container vừa dài, vừa nặng, động cơ dầu không thích hợp với việc "đột phá" về tốc độ ... thường có xu hướng "ở lỳ" ở làn bên trái với vận tốc hiếm khi quá 80 km/h, để còn chừa "cửa" phanh gấp khi có chướng ngại vật phía trước. Thế là thành tình huống "Dàn hàng ngang, dìu nhau cùng tiến"...

Quen lái xe máy xăng cỡ nhỏ, chính tôi có lần suýt chết trên đường đi Đà Lạt, khi lần đầu cầm lái một chiếc Ford Everest đời "tám hoánh", máy dầu (dĩ nhiên), khi đã chán làm "cái đuôi của người ta", bèn "về" số 4 hòng "đột phá", để vượt qua một chiếc xe container dài chạy trước mình với vận tốc 70 km/h. Đạp lút chân ga, mà xe cứ ỳ ra, không đủ "vọt" để tôi "bỏ rơi" chiếc xe dài miên man kia... Lần đó chắc là có thánh thần phù hộ, nên cả đoàn xe ngược chiều không kịp "xơi tái" tôi, nên giờ này mới còn được ngồi "chém phím".

Ví dụ nói trên về việc "vượt xe khác" của tài xế xe chở container (máy dầu) là để thấu hiểu phần nào cho "động cơ hành động" của một số tài xế xe container trên đường cao tốc, chứ không phải để cổ vũ cho họ, đế họ cứ thế mà lấn tới trong tương lai.

Như vậy, ngoài vấn đề ý thức của người lái xe khi họ "lỳ lợm" cho xe chạy hoài ở làn ngoài cùng, bên trái vì "xấu nết", thì bài viết trước của tôi cũng đề cấp đến sự bất cập của hạ tầng cơ sở. Trong bài viết của mình, tôi đã nêu ra những quy định của Mỹ, của các nước châu Âu, có cả quy định về xe chạy trên "cao tốc tự do" ở Đức, để chứng minh rằng ở khi lái xe ở nước họ, bạn có muốn đổ lỗi cho hạ tầng giao thông, cho đường xá... để lái xe hoài trên một làn đường cũng không được.

Sẽ như thế nào nếu tất cả các cao tốc ở Việt Nam đều có được tối thiểu ba làn xe chạy, không kể làn khẩn cấp hiện hữu, để nhà nước ra ngay quy định các xe "bà già" chỉ được phép chạy đến vận tốc tối đa là 80 km/h và chỉ chạy ở làn trong cùng, bên phải. Các bác tài xe con nghĩ sao, nếu khi đó, Nhà nước ra quy định bắt buộc bạn phải chuyển sang làn kế tiếp bên phải, khi nó còn trống và khi có ít nhất hai xe đang "cắn đuôi" bạn, bất kể là bạn đang lái xe ở tốc độ nào.

Rõ ràng, khi đó vật chất đã tạo điều kiện cho ý thức "thăng hoa" về hướng của những điều thánh thiện, phải không nào. Khi đó mà một "chị" i10 thanh lịch và đỏm dáng vẫn còn cố tình "ôm mãi ngàn năm" cái làn ngoài cùng bên trái của người ta với vận tốc 70 km/h, thì rõ là chị ấy rất đáng được các cây xăng tẩy chay.

