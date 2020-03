Lý do bộ đôi SUV Peugeot 3008 và 5008 thu hút người dùng

SUV Peugeot thế hệ mới đạt doanh số bán hàng thành công nhất trong lịch sử của hãng, nhận nhiều giải thưởng danh giá.

Ra mắt vào cuối năm 2016, bộ đôi SUV Peugeot 3008 và 5008 nhận phản hồi tốt từ người dùng, đạt doanh số hơn 1,2 triệu chiếc trên toàn cầu. Mạng lưới hơn 10.000 điểm bán hàng tại 160 quốc gia tạo nền tảng giúp hãng xe Pháp trở thành thương hiệu có doanh số bán chạy nhất trong phân khúc SUV và là một trong 10 thương hiệu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại châu Âu.

Nhận nhiều giải thưởng

Bên cạnh thành công về doanh số, Peugeot 3008 và 5008 còn nhận đánh giá cao từ các tổ chức uy tín trong ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu. Cụ thể, năm 2019 hai mẫu xe này được J.D. Power đánh giá là thương hiệu đáng tin cậy số một. Năm 2018, hãng nhận hai giải thưởng lớn gồm "Động cơ của năm - Engine of the Year" và "Xe dành cho gia đình được yêu thích nhất - Best family Car" do tạp chí UK Car trao tặng.

Với thiết kế mạnh mẽ, sang trọng, Peugeot 3008 nhận giải thưởng "Xe SUV cỡ trung được ưa chuộng nhất" và "Xe mới của năm" trong 2019.

Ngoài ra, hãng cũng nhận giải thưởng "Xe tốt nhất năm - Car of the Year" và "Thiết kế sáng tạo - Red Dot Award 2017". Riêng Peugeot 3008 còn đoạt thêm giải "Xe SUV cỡ trung được ưa chuộng nhất - Best medium SUV Award 2019" từ Carbuyer và "Xe mới của năm - New car of the Year 2019" của AutoTrade.

Thiết kế khác biệt

Phát triển dựa trên mẫu xe ý tưởng Peugeot Quartz, Peugeot 3008 và 5008 là sự giao thoa giữa diện mạo mạnh mẽ của dòng SUV thể thao cùng khoang lái trực quan, khoa học của dòng sedan lịch lãm. Điểm nhấn đầu tiên trong thiết kế mang dấu ấn của thương hiệu Peugeot là cụm đèn pha mang hình tượng răng nanh sư tử bộc lộ cá tính mạnh mẽ, đi cùng hệ thống đèn pha LED thể hiện tất cả các màu (full LED) có khả năng tự điều chỉnh, lấy cảm hứng thiết kế từ đôi mắt sắc sảo của sư tử.

Điểm khác biệt tiếp theo mang tạo nên cá tính riêng của dòng thương hiệu Pháp đến từ thiết kế hiện đại kết hợp với các chi tiết nổi bật như đường gân nổi mạ bạc chạy dọc thân xe sang trọng, kết hợp lưới tản nhiệt hoạ tiết ô vuông mạ Chrome. Đèn hậu LED thiết kế đặc trưng dạng móng vuốt sư tử, mâm xe hợp kim 18 inch phong cách Los Angeles và Detroite.

Khoang lái thiết kế dựa trên ngôn ngữ Peugeot i-Cockpit.

Với triết lý lấy người lái làm trung tâm, khoang lái được thiết kế theo triết lý i-Cockpit của Peugeot khơi dậy cảm xúc thông qua ba yếu tố nhìn, nghe và chạm. Màn hình kỹ thuật số hiển thị thông tin HUB và màn hình cảm ứng điều khiển trung tâm 8 inch tích hợp kết nối MirrorLink và Apple CarPlay, tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Hai chế độ lái Boost và Relax kết hợp hệ thống loa giải trí Focal cao cấp. Thiết kế tinh tế chú trọng đến từng chi tiết như cần số hình dáng nhân trắc học, vô lăng nhỏ gọn dạng D-Cut.

Bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 còn gây ấn tượng với khả năng vận hành linh hoạt nhiều địa hình nhờ trang bị động cơ 1.6 THP 165 mã lực cùng hệ thống kiểm soát hành trình 5 chế độ khác nhau, thân thiện với môi trường. Hộp số tự động 6 cấp sử dụng công nghệ Quickshift sang số nhanh, êm.

Peugeot 5008.

Hệ thống khung gầm thế hệ mới (EMP2) có kết cấu thép tấm cường độ cứng cao, tối ưu trọng lượng so với thế hệ trước nhưng vẫn đảm bảo độ cứng vững khi vận hành, được Euro NCAP xếp hạng 5 sao về khả năng an toàn. Nhiều tính năng cao cấp như hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ lái nâng cao, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ... cũng được Peugeot áp dụng trong hai mẫu xe này.

Hiền Trang