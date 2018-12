Limousine của Tập Cận Bình - xe nguyên thủ nhiều bí ẩn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang sử dụng sản phẩm của một hãng ôtô nội địa làm xe công vụ. Cả hai chiếc limousine được ông mang theo chuyến công du châu Á là của Hồng Kỳ, thương hiệu hạng sang thuộc tập đoàn First Automobile Works (FAW).

Xe Hồng Kỳ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Papua New Guinea tuần trước. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 5, hình ảnh về một chiếc Hồng Kỳ sedan mới xuất hiện ở Trung Quốc từng gây nhiều chú ý. Biển số của quân đội cho thấy N501 - mã tên của sản phẩm này - là xe dành cho chính phủ, giống những mẫu xe khác là Hồng Kỳ LS5 và Beijing Auto BJ90.

Hồng Kỳ N501 được cho là phát triển dựa trên kết cấu của Hồng Kỳ L5 - chiếc sedan hạng sang cỡ lớn vốn được ví như Bentley Mulsanne của Trung Quốc. Theo truyền thông nước này, mẫu limousine mới dùng động cơ 4 lít V8 với công suất 402 mã lực dường như phát triển từ động cơ Toyota. Hãng mẹ FAW là liên doanh tại Trung Quốc của Toyota.

Mẫu limousine mới cũng từng xuất hiện trong một chuyến công du khác của ông Tập hồi tháng 7. Ảnh: Twitter.

Ảnh nội thất của N501 khi bị bắt gặp hồi tháng 5 được cho là giống với Hồng Kỳ LS5 - chiếc SUV hạng sang cỡ lớn được coi như đối thủ của mẫu xe hạng sang Anh quốc Range Rover. Bảng điều khiển nằm chính giữa trên táp-lô và một màn hình cảm ứng giữa hai ghế trước.

Ngoài những chi tiết trên, chưa có thông tin cụ thể về mẫu limousine của ông Tập. Những đặc điểm vốn có trên các xe dành cho các vị nguyên thủ như chống đạn ở mức nào, có vũ khí hay không, công nghệ nào hiện vẫn được giữ kín.

Ông Tập bước xuống từ chiếc limousine Hồng Kỳ trong chuyến công du hồi tháng 7. Ảnh: Twitter.

Hiện Tổng thống Mỹ cũng sử dụng xe limousine của một hãng Mỹ, Cadillac. Chiếc The Beast mới phiên bản 2.0 lần đầu xuất hiện hồi tháng 9 tại New York. Trước đó, ông Trump dùng lại xe của người tiền nhiệm, cựu tổng thống Barack Obama.

So với bản cũ, The Beast mới thay đổi hoàn toàn thiết kế, và hiện các thông số kỹ thuật cũng chưa được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, các khả năng phòng thủ, bảo vệ dự kiến tối tân hơn so với phiên bản cũ với khả năng bảo vệ tổng thống và những người ngồi trong xe ngay cả khi xảy ra cháy. Lốp xe được gia cường sợi Kevlar vẫn có thể vận hành dù bị đạn bắn vào.

Hệ khung gầm của The Beast 2.0 lấy từ các dòng xe tải nhưng được gia cố thêm để tăng độ chắc chắn và an toàn. Cabin có thể chống chịu các vụ tấn công bằng lựu đạn, vũ khí sinh – hóa học. Hệ thống hỗ trợ lái xe ban đêm và liên lạc với đoàn xe bảo vệ bằng mạng không dây riêng, có tính bảo mật cao. Trong xe có sẵn những túi máu dự phòng cùng nhóm máu với tổng thống để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp.

Với khả năng bảo vệ tối đa cho tổng thống, The Beast được ví như một pháo đài di động. Ngoài ra, trong mỗi chuyến đi, cơ quan mật vụ Mỹ thường sử dụng hai chiếc limousine chống đạn giống hệt nhau để tăng thêm khả năng bảo vệ tổng thống.

Tổng thống Nga cũng sử dụng xe limousine do chính một hãng xe Nga sản xuất. Trong lễ nhậm chức của ông Putin hồi tháng 5, Cortege - "pháo đài di động" mới cũng ra mắt.

Phát triển trong 5 năm với số tiền gần 200 triệu USD, hiện thông số kỹ thuật chi tiết của chiếc limousine mới này chưa được công bố cụ thể.

Theo một số nguồn tin, dù là sản phẩm nội địa, nhưng NAMI đã thuê Porsche và Bosch hỗ trợ, Cortege có thể sử dụng động cơ V8 tăng áp, công suất 600 mã lực.

Bên cạnh khả năng chống đạn, chiếc limousine của ông Putin sẽ trang bị những tính năng tương đương một chiếc xe cao cấp trên thị trường. Trong hình ảnh hé lộ nội thất trước đây, chiếc limousine mới được trang bị màn hình hiển thị điện tử kích thước lớn cho hệ thống thông tin-giải trí, cùng với đó là các chất liệu da và gỗ cao cấp.

Mỹ Anh