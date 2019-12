Lexus RX 2020 - SUV hạng sang cho doanh nhân ưa trải nghiệm

Phiên bản RX mới chau chuốt hơn ở ngoại thất, tích hợp các tính năng an toàn hiện đại giúp nâng cao trải nghiệm lái cho khách hàng.

Nếu so sánh lịch sử phát triển, Lexus khá non trẻ so với nhiều hãng xe châu Âu. Nhưng sau gần 30 năm từ khi chiếc xe đầu tiên ra đời, Lexus hiện có mặt tại gần 100 quốc gia, khoảng 1.000 đại lý phục vụ khách hàng khắp thế giới. Hãng xe sang từ Nhật định vị mỗi chiếc xe là một "tinh hoa chế tác", mà Lexus RX là đại diện tiêu biểu.

Lexus RX phiên bản 2020 tại Việt Nam.

Xuất hiện lần đầu tiên năm 1997, trải qua 4 thế hệ phát triển, RX là mẫu xe được người Mỹ ưa chuộng và giới đại gia săn đón tại Việt Nam. Hiện nay, ba phiên bản gồm RX 450h, RX 350L và RX 350 đã có mặt tại đại lý tại TP HCM và Hà Nội từ tháng 11/2019. Phiên bản RX 300 dự kiến đến tay người dùng từ tháng 3/2020.

Tại Lexus, để được coi là bậc thầy chế tác Takumi, người nghệ nhân cần bỏ ra 60.000 giờ rèn giũa và hoàn thiện kỹ năng. Ở phiên bản mới Lexus chau chuốt lại ngoại thất với ngôn ngữ thiết kế giàu cảm xúc hơn. Mâm xe thiết kế mới, đồng điệu với đường gân dọc thân xe. Lưới tản nhiệt tạo điểm nhấn từ hình khối 3D cách điệu, dấu hiệu đặc trưng trên những mẫu xe Lexus. Đèn chiếu sáng mảnh, hài hòa với đèn hậu.

Nội thất Lexus RX phiên bản 2020.

Nội thất xe kế thừa sự tiện nghi và tinh tế như ở phiên bản trước. Táp-lô ốp gỗ Shimamoku. Ghế bọc da semi-aniline. Vô-lăng ba chấu tích hợp phím bấm đa chức năng. Màn hình trung tâm 12,3 inch với chế độ hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Ở phiên bản RX 350L, hàng ghế thứ ba có thể điều chỉnh hai hướng bên cạnh, giúp khoảng để chân thoải mái hơn.

"Xe Lexus mới có thiết kế thể thao hơn, nội thất sang trọng hơn và cảm giác lái rất sướng’ với nhiều tính năng an toàn, hiện đại hơn so với phiên bản trước", anh Trần Minh Tuấn (quận 7, TP HCM), người sở hữu xe RX 350 phiên bản 2016 nói.

Màn hình giải trí cho người ngồi sau trên Lexus RX phiên bản 2020.

RX phiên bản 2020 trang bị công nghệ an toàn thế hệ thứ 2 của Lexus (LSS+2). Hệ thống này bao gồm cảnh báo an toàn tiền va chạm PCS, kiểm soát hành trình chủ động DRCC, theo dõi làn đường LTA và đèn chiếu sáng thích ứng tích hợp quét tốc độ cao BladeScan AHS lần đầu tiên trên thế giới. Lexus mô tả, hệ thống này sẽ chiếu sáng những điểm khó nhìn thấy trên đèn chiếu sáng truyền thống, chống lóa cho xe cùng và ngược chiều với độ chính xác cao.

Anh Hoàng Tuấn Anh (Hà Nội) cho biết đang chờ phiên bản RX 300 mới, xe có nội thất màu da bò và các công nghệ an toàn như cảnh báo va chạm khi lùi, cảnh báo điểm mù, báo áp suất lốp, ổn định thân xe điện tử VSC và 10 túi khí. Phiên bản mới có hệ treo thích ứng AVS cùng những thay đổi ở khung gầm, thân vỏ giúp tăng khả năng xử lý chính xác khi vào cua. Theo vị khách hàng, phiên bản RX 300 có mức giá hợp lý với mình.

Tuấn Vũ

Ảnh: Lexus Việt Nam