Chiếc LX 570 độ 4 chỗ ngồi, được tùy biến từ phiên bản Super Sport. Do đó, diện mạo xe thể thao và cứng cáp hơn so với bản tiêu chuẩn. Phiên bản LX 570 độ bởi MBS do một showroom tư nhân tại Hà Nội đưa về.