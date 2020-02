'Lái xe ở thủ đô mùa này rất sướng'

Nhiều người sẽ thay đổi quan điểm về việc sở hữu ôtô khi mấy ngày nay Hà Nội trời mù, mưa, lạnh và dịch bệnh rình rập.

Tôi đã đọc hầu hết những ý kiến của độc giả ở mục Xe/VnExpress ở tuyến bài "Đi ôtô ở Việt Nam sướng hay khổ", "Hưởng thụ xe hơi đúng cách" và nhận thấy quan niệm "nhà mình chả cần đến xe", "nhà gần cơ quan", "nhà cách ông bà có 5 km...", "đi grab, taxi tiện hơn"... là hoàn toàn sai lầm và bao biện nếu thật sự gia đình có đủ điều kiện để mua ôtô. Bản thân tôi và một số anh, chị, em trong công ty ra Tết cũng tranh cãi nảy lửa về việc tiện hay bất tiện của việc đi ôtô.

Những ngày vừa rồi, khi Hà Nội rét mướt ở 14 độ C (đó là chưa kể có năm đến 8 độ C), kèm mưa phùn nhớp nháp, nguy cơ dịch bệnh bùng phát thì có ôtô thật tuyệt. Tôi bước chân vào thang máy, nghe nhiều người than vãn "đi xe máy khổ quá, bẩn như chuột, giá có cái ôtô lúc này thì sướng biết mấy...".

Nói như một bạn độc giả ở Long Biên thì Hà Nội 4 mùa đều khắc nghiệt, nên ôtô sẽ giúp tránh nắng hè 40 độ, mưa xuân dầm dề, đông rét cắt da thịt hay nắng hanh hao mùa thu đến ngạt thở... Giá trị của sức khỏe bản thân và gia đình là cực kỳ quan trọng, hơn là sở hữu tiền để đi khám chữa bệnh.

Ngày Tết, đi thăm thú, du xuân, về quê, chúc Tết, nếu đi ôtô sẽ tiện lợi và tự tin hơn, ông bà, vợ con ăn mặc đẹp không lo bụi bẩn. Bố chở mẹ và các con trên chiếc xe thơm tho, mở những bài hát xuân rộn ràng tự nhiên thấy cuộc sống thật gắn bó, thân thương. Trong khi nhìn những gia đình bốn người trên chiếc xe máy cồng kềnh ra đường dưới trời mưa rét tự nhiên thấy "xót", chưa kể nguy cơ tai nạn.

Cả nhà đi xe máy chúc Tết, ông bố sẽ cảm thấy thế nào khi được chúc "cả nhà làm ăn phát đạt, sớm mua ôtô nhé". Thực tế, tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh đó và tự nhiên thấy bị "kích động", thiếu tự tin khi giao tiếp, thậm chí không muốn ra đường. Song cũng là động lực để cày cuốc kiếm tiền mua chiếc xe.

Có người bảo "đi taxi, grab, xe bus tiện lợi hơn là mua xe cá nhân" theo tôi là hoàn toàn bao biện. Bởi số tiền bạn bỏ ra để đi xe công cộng chỉ có thể đổi lại quãng đường cho bạn di chuyển đến, còn cũng với số tiền đó bạn đổ xăng để đi ôtô cá nhân thì chiếc xe đó mãi vẫn là của bạn. Mỗi lần vài trăm nghìn đi taxi, cộng dồn lại cũng kha khá đấy, vậy dại gì không để số tiền đó đầu tư cho cá nhân mình. Chưa kể lên xe người lạ lái, cả nhà đi nói chuyện mất tự nhiên, trẻ con không dám ăn uống hay mình không thể nghe những bản nhạc, kênh radio yêu thích.

Còn nhiều tiện ích nữa mà tôi không thể liệt kê hết. Nếu có điều kiện kinh tế, bạn hãy "tậu" cho mình và gia đình một chiếc ôtô đi, bạn sẽ thấy "sướng" như thế nào dù nó chỉ là phương tiện đi lại. Sức khỏe, địa vị, sự tự tin, an toàn, quan hệ xã hội... và nhiều giá trị khác không tính được bằng tiền, bạn sẽ nhận được từ chính "vợ hai" thân yêu của bạn.

Độc giả Minh Dương