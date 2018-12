Kinh doanh vận tải hiệu quả hơn với dòng xe có thương hiệu

Năm 2016, thị trường Việt Nam chứng kiến hiện tượng “gió đổi chiều”. Doanh số bán các dòng ôtô Trung Quốc giảm mạnh, người dùng có xu hướng chuyển sang mua và đầu tư xe Nhật Bản, Hàn Quốc bởi chất lượng, dịch vụ không ngừng được nâng cao và chi phí vận hành cũng cạnh tranh hơn.

Với chất lượng ổn định và dịch vụ hậu mãi tốt, người dùng có xu hướng chọn lựa những dòng xe uy tín đến từ các thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, lượng ôtô Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam 8 tháng đầu năm 2016 là 8.369 chiếc, tương đương giá trị 320 triệu USD. Trong khi đó, cùng kỳ 2015, lượng ôtô Trung Quốc vào Việt Nam là 18.861 chiếc, tương đương 730 triệu USD. Như vậy ôtô Trung Quốc có dấu hiệu giảm mạnh đến 44%.

Nguyên nhân sụt giảm mạnh là do nhu cầu thị trường Việt Nam đã bão hòa. Bên cạnh đó giá cả và chất lượng không như mong đợi nên người dùng dần quay lưng với dòng xe này. Đầu năm 2016, một số doanh nghiệp kinh doanh xe nhập khẩu đã có những động thái giảm giá bán hoặc bán dưới giá nhập khẩu để “cắt lỗ”.

Ôtô Trung Quốc có giá bán rẻ hơn từ 20% – 30% so với các dòng xe lắp ráp trong nước hoặc nhập khẩu linh kiện từ Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng thiết kế về gầm xe, trục kéo của nhiều mẫu không phù hợp với đường bộ Việt Nam nên nhanh hỏng. Bài toán đầu tư tiết kiệm chi phí ban đầu như nhiều doanh nghiệp vận tải toan tính khi nhắm vào ôtô Trung Quốc đã không thành vì tưởng rẻ nhưng hóa đắt, bởi hiệu quả vận hành kém và tuổi thọ xe chỉ khoảng 5 năm là phải thanh lý.

Như vậy ôtô Trung Quốc đã bộc lộ những điểm yếu như mau hư hỏng, chất lượng không ổn định, tiêu hao nhiên liệu nhiều, dịch vụ bảo hành kém… nên xu hướng người dùng đang chuyển sang các dòng xe chính hãng có thương hiệu từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Xe thương hiệu Nhật Bản được ưa thích vì chất lượng, công nghệ và dịch vụ hậu mãi.

Theo kết quả thăm dò trên Vnexpress, khi lựa chọn các dòng xe thương mại nhập khẩu từ Nhật Bản và Hàn Quốc, đa số người dùng Việt Nam có xu hướng lựa chọn thương hiệu đến từ Nhật Bản, tiêu biểu là dòng xe Isuzu, chiếm 56% tỷ lệ bình chọn. Và một trong những đặc điểm nổi bật của các dòng xe thương mại Nhật Bản chính là bài toán chi phí đầu tư ban đầu cao hơn nhưng đem lại hiệu quả vận hành và kinh tế lâu dài.

Chẳng hạn về động cơ, đặc điểm dễ nhận biết ở các loại động cơ diesel phổ thông trên ôtô Trung Quốc chính là khói thải màu đen khi tăng tốc, tiêu hao nhiên liệu cao và tạo ra tiếng ồn lớn… đây cũng là thủ phạm chính gây nên ô nhiễm môi trường. Hạn chế này đã được Isuzu – thương hiệu Nhật Bản khắc phục triệt để, bằng cách tiên phong đưa công nghệ mới cho xe tải về Việt Nam. Sử dụng công nghệ diesel tiên tiến, động cơ Isuzu D-Core kết hợp hệ thống phun dầu điện tử common rail mạnh mẽ giúp tăng công suất xe lên đến 25% và tiết kiệm nhiên liệu 15% so với công nghệ cũ.

Ngoài ra, chế độ chăm sóc khách hàng, hậu mãi và phụ tùng chính hãng, chuyên nghiệp, giúp cả chủ xe và cánh tài xế an tâm trong suốt quá trình sử dụng, đã thúc đẩy người dùng mạnh tay lựa chọn các dòng xe thương hiệu xe Nhật Bản. Điển hình là hãng xe Isuzu với khá nhiều hoạt động hiệu quả như: tập huấn phương pháp “Lái xe tiết kiệm nhiên liệu” giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí nhiên liệu hàng năm; áp dụng mô hình “Sửa chữa xe lưu động” (Mobile Service) triển khai từ năm 2015 đến nay, hãng đã kịp thời hỗ trợ tận nơi hơn 2.000 trường hợp, giúp tiết kiệm thời gian kiểm tra và sửa chữa nhanh chóng. Đồng thời, từ năm 2012, hãng đã giới thiệu phụ tùng Best Value & Best fix với giá cả hợp lý nhằm mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn. Đặc biệt, hãng áp dụng các chương trình ưu đãi thường niên giảm giá dịch vụ sửa chữa, thay phụ tùng,… hấp dẫn.

