Kia Việt Nam ra mắt phiên bản Kia Soluto AT Luxury

AT Luxury tối ưu tính năng của các phiên bản Kia Soluto trước đó, trang bị thêm hệ thống cân bằng điện tử, khóa thông minh..., bán giá 499 triệu kèm gói phụ kiện.

Chưa đến 6 tháng ra mắt, mẫu sedan phân khúc B - Kia Soluto đạt doanh số gần 6.000 xe. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về phiên bản cao cấp và sang trọng hơn, Kia Việt Nam vừa ra mắt phiên bản Kia Soluto AT Luxury.

AT Luxury phiên bản cao cấp nhất trong dòng Kia Soluto

Kia Soluto AT Luxury được nâng cấp tính năng, tiện ích nội, ngoại thất và trang bị an toàn hứa hẹn đem lại cho khách hàng trải nghiệm trọn vẹn nhất khi sở hữu.

Kia Soluto AT Luxury sở hữu nét hiện đại cùng nhiều tính năng cao cấp.

Về ngoại thất, phiên bản mới vẫn giữ nguyên ưu điểm của các phiên bản hiện hữu khi kết hợp hài hòa những đường nét cong, thẳng mang lại sự hiện đại, trẻ trung.

Kia Soluto AT Luxury trang bị thêm mở cốp thông minh, gương gập điện nhằm mang lại sự thuận tiện cho khách hàng khi đỗ xe trên phố, di chuyển vào các ngõ hẹp hay thường xuyên sử dụng khoang hành lý. Mẫu xe cũng được trang bị ốp hông để tăng tính thể thao và thêm phim cách nhiệt góp phần bảo vệ sức khỏe cho khách hàng, ngăn chặn tia UV, bảo vệ nội thất xe, tiết kiệm nhiên liệu.

Nội thất Soluto AT Luxury được thay đổi, hướng đến sự sang trọng hơn, tiện nghi hơn với ghế da phối hai tông màu xám đỏ (thay vì hai tông màu xám đậm nhạt như các phiên bản khác).

Điểm khác biệt lớn nhất ở phiên bản này là Kia Việt Nam thay thế chìa khóa cơ bằng chìa khóa thông minh (smartkey) với nút nhấn khởi động start/stop. Khách hàng có thể khởi động xe nhanh, khóa hay mở khóa cửa và cốp sau thuận tiện.

Xe còn hỗ trợ khởi động nổ máy từ xa và mở điều hòa trên xe trước. Khi vào xe, người sử dụng đã có được nhiệt độ mong muốn, không cần chờ đợi lâu. Tính năng tiện ích phù hợp với khí hậu tại Việt Nam, nhất là những ngày nắng nóng.

Nội thất AT Luxury được cải tiến so với các phiên bản của dòng Kia Soluto trước đó.

Về động cơ, Kia Soluto AT Luxury vẫn giữ nguyên khối động cơ Kappa 1,4 lít thế hệ mới với hai phiên bản tùy chọn gồm hộp số tự động bốn cấp, tay lái trợ lực điện giúp người lái dễ dàng điều khiển, tiết kiệm nhiên liệu; hộp số số sàn năm cấp có tỷ số truyền động tối ưu ở nhiều dải tốc độ khác nhau.

Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 6,1 lít/100 km cho đường hỗn hợp, đường phố có thể lên tới 7 lít/100 km, đường trường chỉ có 4,5 - 5,3 lít/100km (tùy chọn phiên bản hộp số).

Các tính năng an toàn trên Kia Soluto AT Luxury là bước nâng cấp của các phiên bản hiện hữu khi mẫu xe được trang bị thêm hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC), ngoài các tiện ích vốn có so với các phiên bản khác như camera lùi, cảm biến lùi, hai túi khí, ABS, EBD.

Kia Soluto AT Luxury còn được bổ sung tính năng điều khiển hành trình (Cruise Control), tối ưu cho khách hàng có nhu cầu thường xuyên di chuyển trên các cung đường trường, đường cao tốc.

Người dùng có thể điều khiển hành trình dễ dàng hơn, tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài các tiện ích cao cấp trên, AT Luxury còn trang bị tính năng công nghệ thông minh Kia Link. Tính năng mới này được Kia Việt Nam phát triển theo chiến lược ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trên thế giới của Kia giúp kiểm soát tình trạng xe và hỗ trợ khách hàng chủ động đặt lịch hẹn dịch vụ, bảo dưỡng xe.

Ưu đãi mua xe Kia Soluto trong mùa dịch

Kia Việt Nam dành tặng ưu đãi để đồng hành cùng khách hàng trong mùa dịch Covid-19. Khách hàng đặt trước Kia Soluto AT Luxury sẽ nhận được ưu đãi giá 10 triệu đồng.

Để tăng tiện ích cho khách hàng ký hợp đồng mua các phiên bản hiện hữu, Kia dành tặng gói tiện ích cao cấp trị giá 14 triệu đồng gồm chìa khóa thông minh (smartkey) với nút nhấn khởi động (start/stop), cốp mở điện và gương gập điện.

Tri ân hơn 6.000 khách hàng đã sở hữu các phiên bản thuộc dòng Kia Soluto trước ngày 22/3, Kia Việt Nam ưu đãi 20% giá trị gói phụ kiện cao cấp gồm chìa khóa thông minh (smartkey) với nút nhấn khởi động (start/Stop), cốp mở điện, gương gập điện.

Khách hàng có nhu cầu trang bị thêm tiện ích cao cấp này có thể đến hệ thống showroom Kia Việt Nam trên toàn quốc trong tháng 3 và tháng 4.

Tên phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Chương trình ưu đãi tháng 3 và tháng 4 Kia Soluto MT 399 Bộ quà tặng phụ kiện tiện ích gồm: chìa khóa thông minh (smartkey) với nút nhất khởi động (start/stop), cốp mở điện, gương gập điện. Kia Soluto MT Deluxe 425 Kia Soluto AT Deluxe 455 Kia Soluto AT Luxury 499 10 triệu đồng

Kim Uyên