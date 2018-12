Kia duy trì mức giá cạnh tranh trong tháng 3

Thêm màu mới, Sorento vẫn có giá bán từ 799 đến 949 triệu đồng. Rondo là từ 609 đến 799 triệu đồng. Còn Sedona từ 1,069 tỷ đến 1,409 tỷ đồng. Màu sắc nổi bật của bộ ba xe 7 chỗ là màu đỏ mạnh mẽ, kết hợp xu hướng hai tông màu thời trang đang được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Kia Sedona tiếp tục dẫn đầu phân khúc MPV cỡ lớn.

Đáng chú ý trong bảng giá xe Kia là mẫu xe cỡ nhỏ ăn khách Morning, với mức giá khởi điểm 290-390 triệu đồng, thuộc hàng thấp nhất phân khúc. Cerato có chút thay đổi về giá bán, khi mức giá khởi điểm là 530 triệu đồng cho bản 1.6 MT (tăng so với 519 triệu trong tháng 2) và cao nhất là 635 triệu đồng của bản 2.0 AT (tăng so với 629 triệu của tháng 2).

Bảng giá chi tiết của Kia trong tháng 3:

Mẫu xe Giá bán

(triệu đồng) Morning MT 1.0 290 Morning EX 1.25 299 Morning Si MT 1.25 345 Morning Si AT 1.25 379 Morning S AT 1.25 390 Cerato 1.6 MT (vành 17 inch) 530 Cerato 1.6 AT 589 Cerato 2.0 AT 635 Optima 2.0 AT (trang bị CD) 789 Optima 2.0 ATH (trang bị DVD) 879 Optima 2.4 GT-line (trang bị DVD) 949 Rondo 2.0 GMT 609 Rondo 2.0 GAT 669 Rondo 2.0 GATH 799 Rondo 1.7 DAT 799 Sorento 2WD GAT 799 Sorento 2WD GATH 919 Sorento 2WD DATH 949 Sedona 2.2 DAT 1.069 Sedona 2.2 DATH 1.179 Sedona 3.3 GAT 1.178 Sedona 3.3 GATH 1.409 Quoris 2.708

Trong năm 2017, hơn 21.000 xe Kia được bán ra. Kia Việt Nam đặt mục tiêu doanh số đạt 32.000 xe trong năm 2018, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến sản phẩm, giới thiệu các mẫu xe thế hệ mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng Việt.

Các mẫu xe 7 chỗ như Sorento và Sedona cũng có doanh số ổn định.

Đặc biệt, tổng doanh số bán hàng trong 2 tháng đầu năm 2018 của Kia Việt Nam là 5.213 xe. Nhiều sản phẩm của Kia nằm trong danh sách các mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong tháng 1 và 2/2018 như Morning, Cerato. Trong đó, Morning tiếp tục dẫn đầu thị trường phân khúc xe cỡ nhỏ và đạt doanh số cao nhất với 2.281 xe. Kế đến là Cerato đạt 1.739 xe. Hai mẫu xe khác là Sorento và Sedona cũng đạt doanh số ổn định lần lượt đạt 420 và 302 xe.

Trong tháng 3, Kia Việt Nam tiếp tục xác lập giá bán cạnh tranh cùng chương trình bảo hành 3 năm không giới hạn số km. Đặc biệt xe luôn có sẵn để giao ngay cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Mỹ Anh