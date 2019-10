Kia Cerato 2.0 AT Premium ra mắt phiên bản nâng cấp

Mẫu xe trang bị ống xả đôi, cản sau, cánh hướng gió thể thao, mang phong cách thiết kế Fastback.

Kia Việt Nam vừa giới thiệu Kia Cerato 2.0 AT Premium kiểu dáng thể thao, kích thước lớn trong phân khúc C-Sedan, giá bán cạnh tranh. Hiện mẫu xe có bốn phiên bản gồm 1.6 MT, 1.6 AT Deluxe, 1.6 AT Luxury và 2.0 AT Premium với giá bán lần lượt là 559 triệu, 589 triệu, 635 triệu và 675 triệu đồng. Khách hàng mua sẽ nhận gói ưu đãi phụ kiện trị giá 10 triệu đồng.

Mẫu xe trang bị thêm ống xả đôi, kết hợp với ốp cản sau và cánh hướng gió thể thao theo xu hướng mới tăng tính năng động và khác biệt cho phần đuôi xe.

Ngoài ra, phiên bản nâng cấp còn có nhiều trang bị hiện đại như đèn chiếu sáng LED tự động, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, màn hình 8 inch tích hợp bản đồ, điều hoà tự động 2 vùng với cửa gió sau, sạc điện thoại không dây, cảm biến đỗ xe trước và sau, trang bị an toàn 6 túi khí.

Kia Cerato tích hợp 4 chế độ lái Eco, Normal, Sport, Smart. Trong đó, chế độ lái Smart sẽ giúp người lái tự động lựa chọn chế độ lái phù hợp với điều kiện giao thông.

Kia Việt Nam cho biết, Kia Cerato là mẫu xe được khách hàng yêu thích nhờ ngoại hình đậm chất thể thao theo phong cách thiết kế Fastback đi cùng hàng loạt công nghệ hiện đại.

"Xe liên tục dẫn đầu doanh số Kia với 8.000 xe và có mặt trong bảng xếp hạng các mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam trong suốt 9 tháng qua", đại diện hãng chia sẻ.

An Phạm