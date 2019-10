Không gian và phong cách của Lexus tại VMS 2019

Kết hợp giữa xe sang và tinh hoa nghệ thuật thủ công truyền thống Việt Nam, hãng xe Nhật tạo cảm xúc mới lạ tại VMS 2019.

Gian hàng của Lexus tại triển lãm ôtô có chủ đề "Tinh hoa chế tác". Những chiếc xe được đặt trong không gian Lexus Intersect, lấy cảm hứng từ vườn mỹ học Nhật Bản.

Gian hàng Lexus tại VMS 2019.

Hãng dành không gian để tôn vinh nghệ thuật truyền thống Việt Nam với khách mời là các nghệ nhân. Nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy với bộ sưu tập giày rồng thiết kế thủ công. Nghệ nhân Nguyễn Hùng Cường có tác phẩm chú mèo Origami gấp từ giấy dó. Nhà thiết kế Hoàng Minh Hà với bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ Lexus.

Tâm điểm của gian hàng Lexus năm nay là mẫu concept LF-1 Limitless. Nằm ở vị trí nổi bật với màn trình diễn ánh sáng và đồ họa 3D, chiếc concept cho thấy triết lý thiết kế Molten Katana trong tương lai của Lexus. Theo hãng xe, những đường cong và nét vát trên xe được tạo hình từ bàn tay của những nghệ nhân Nhật Bản.

Mẫu xe concept Lexus FL-1 Limitless.

Khoang cabin thiết kế phóng khoáng, đảm bảo chất sang Lexus. Nội thất bọc da, điểm nhấn là các chi tiết kim loại tạo nên mảng màu đối lập. Hãng lược bỏ hầu hết các nút bấm cơ học, thay vào đó là màn hình cảm ứng.

Camera thay thế cho gương chiếu hậu, kết nối với màn hình giải trí trung tâm. Màn hình tiếp tục xuất hiện ở khu vực hàng ghế sau để tùy chỉnh các chế độ tiện nghi.

"Điểm cốt lõi trong triết lý thiết kế của Lexus là công nghệ tiên tiến mà vẫn giàu tính nhân văn, thiết kế ấn tượng mà vẫn đậm chất nghệ thuật và không phô trương", ông Simon Humphries, Trưởng bộ phận quản lý thiết kế toàn cầu của Lexus nói.

Tại gian hàng, hãng trưng bày bốn mẫu xe thương mại. Bộ đôi SUV mới gồm RX 450h và GX 460 phiên bản nâng cấp. Hai mẫu xe thể hiện ngôn ngữ thiết kế mới của hãng với diện mạo thu hút hơn. Lưới tản nhiệt lớn với các họa tiết cách điệu chữ L. Đèn chiếu sáng và đèn hậu LED.

Các mẫu xe Lexus trong gian hàng.

Dòng xe RX được trang bị hệ thống an toàn tiền va chạm PCS, điều khiển hành trình chủ động DRCC, theo dõi làn đường LTA và đèn chiếu sáng thích ứng quét tốc độ cao BladeScan AHS.

Lexus GX-series có cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo va chạm khi lùi, màn hình đa địa hình và toàn cảnh... Xe có chế độ lựa chọn vận tốc vượt địa hình Crawl Control và chế độ đa địa hình.

Hãng trưng bày mẫu sedan LS 500h phiên bản kỷ niệm 30 năm Lexus ra mắt trên toàn cầu. Các chi tiết hiển thị hình kính Kiriko đối diện ghế phụ. Hoạ tiết hình con suốt khắc laser trên hầu hết các chi tiết nội và ngoại thất. Ghế bọc da Semi-aniline. Theo hãng xe, màu sơn ngoại thất xanh Terrane Khaki lần đầu tiên được áp dụng lên dòng xe LS.

Bên cạnh đó, Lexus trưng bày mẫu coupé RC 300 phiên bản mới để khách tham quan có dịp trải nghiệm thực tế.

Tại sự kiện, hãng giới thiệu bốn chủ đề chế tác. Chủ đề "Crafted to Amaze", Lexus trưng bày các chi tiết của xe gồm: lưới tản nhiệt hình con suốt và vô-lăng ốp gỗ Shimamoku. Chủ đề "Crafted for the Future", hãng giới thiệu hệ thống hybrid tự sạc, các mẫu xe ý tưởng và hệ thống an toàn cho ngành công nghiệp xe hơi.

Phòng VIP của Lexus tại VMS 2019.

Chủ đề "Crafted for the Sea" thể hiện bằng mô hình chiếc du thuyền LY 650. Chủ đề "Crafted for Lexus" được tượng trưng bằng bộ cốc thuỷ tinh Kiriko với hoạ tiết ốp cửa Kiriko trên dòng xe LS được sáng tạo bởi nhà thiết kế Ishikawa.

Trên tầng hai là phòng VIP với những chi tiết lấy cảm hứng từ không gian Lexus Intersect và mùi hương được thiết kế dành riêng cho Lexus. Đồ uống được pha chế bởi bartender Phạm Đình Song.

"Hơn một khu trưng bày xe, gian hàng Lexus cho tôi trải nghiệm phong cách sống mới, chậm hơn để cảm nhận những tinh hoa của nhân loại, do chính bàn tay người Việt tạo nên", Minh Tiến, một khách tham quan nói. "Qua đó, tôi cũng hiểu hơn về thương hiệu, về những chiếc xe sang Lexus và giá trị mà hãng mang đến cho khách hàng của họ".

Tuấn Vũ