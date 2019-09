Khoảnh khắc tàu rơi 4 toa khi đâm xe tải

Nghệ AnCamera an ninh tại một điểm nằm gần đối diện vị trí tai nạn đã ghi lại diễn biến tàu hàng AH22 đâm mang xe ô tô tải ngày 25/9.

Tàu hàng đâm ô tô Camera an ninh ghi cảnh tàu đâm ô tô.

Video vụ tai nạn khiến tàu bị lật, 4 toa văng xuống đường và ruộng được chia sẻ một ngày sau tai nạn. Chiếc xe tải đông lạnh đông lạnh loại nhỏ từ quốc lộ 1A khi băng qua đường ngang lối qua tự mở không rào chắn giao với đường sắt thì cùng lúc tàu hàng AH22 hành trình Nam Bắc lao tới. Chiếc xe tải bị hất tung về phía trước, dập nát, 4 toa tàu cũng bị lật, tàu tiếp tục lao mạnh về trước thêm một đoàn rồi dừng hẳn.

Vị trí tai nạn là lối đi tự mở nằm sát Quốc lộ 1, tầm nhìn hai bên thông thoáng.

Trước đó vào 7h35 ngày 25/9, tàu hàng mang số hiệu AH22 khi đi đến khu gian Yên Lý - Cầu Giát thuộc xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã đâm vào xe ôtô tải, do tài xế Hồ Xuân Sơn (37 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển.

Sau tai nạn, xe tải văng vào toa tàu làm 4 toa tàu bị lật. Trong đó hai toa lật xuống ruộng, một toa lên bên đường ray và toa còn lại lật văng ra quốc lộ 1A gây tắc hoàn toàn chiều Bắc Nam của quốc lộ này. Tai nạn khiến tài xế ô tô bi thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Khoảng một giờ sau, quốc lộ 1A được thông thoáng. 11h45 cùng ngày, đường sắt qua khu vực này thông tuyến trở lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Hải.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải không chú ý quan sát khi đi qua lối đi tự mở trong lúc tàu đang đến gần.