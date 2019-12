Khách sạn Caravelle Saigon nhận lô xe Jaguar XF

New City Rental thành lập năm 2016, cung cấp dịch vụ thuê ôtô ngắn và dài hạn, xe tự lái bao gồm tài xế. Đơn vị có đội ngũ tài xế phục vụ chuyên nghiệp, được đào tạo khắt khe qua các khóa học lái xe an toàn, khả năng sử dụng ngoại ngữ, am hiểu địa phương giúp thỏa mãn nhu cầu của khách hàng đặt xe du lịch, sự kiện, đưa đón trong và ngoại thành. New City Rental hiện sở hữu và cung cấp cho thuê gần 400 dòng xe các loại, được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu của từng đối tác. Hotline: 0896655769

Royal Auto Sài Gòn: Xưởng dịch vụ tại Lô B1, đường C2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, KCN Cát Lái, quận 2, TP HCM. Hotline: 0908 272 090. Phòng trưng bày tại 115 Lý Chính Thắng, Phường 7, quận 3, TP HCM. Hotline : 0969 022 115.