Khách hàng chịu thiệt khi nhân viên bán xe thờ ơ với công nghệ

Phần lớn xe hơi ngày nay có thể trang bị những hệ thống an toàn tiên tiến, nhưng nhân viên bán xe thường quên, hoặc thậm chí cũng không biết để giới thiệu lợi ích của công nghệ. Hậu quả là các tài xế bị bỏ lỡ những tính năng có thể đáng giá mạng sống của ai đó, theo Wall Street Journal (WSJ).

Nhân viên bán xe giới thiệu sản phẩm với khách hàng, nhưng công nghệ an toàn tiên tiến thường bị phớt lờ. Ảnh: Bankrate.

Một số ít người mua xe mới cảm thấy phiền khi thử những hệ thống hỗ trợ người lái, trong đó có công nghệ phanh tự động, hỗ trợ giữ làn và điều khiển hành trình chủ động - những công nghệ giúp tài xế an toàn hơn. Một nghiên cứu mới đây của McKinsey & Co. cho thấy khoảng 70% khách hàng biết về những tính năng như trên, nhưng chỉ khoảng 30% số này thực sự tìm hiểu qua một lần lái thử.

Sự thiếu hiểu biết của khách hàng về những gói an toàn tiên tiến chủ yếu do nhiều đại lý ôtô không có sẵn xe với những tùy chọn này - thứ có thể khiến giá bán tăng thêm tới 6.000 USD. Bên cạnh đó, nhiều nhân viên đại lý tập trung vào việc bán xe hơn là dành thời gian giải thích công nghệ an toàn với khách hàng, nghiên cứu cho thấy. Nguyên nhân chủ yếu do họ cũng không thực sự hiểu phương thức hoạt động của công nghệ - điều khiến người bán ngại giải thích với người mua.

Các nhà nghiên cứu ở Viện Công nghệ AgeLab Massachusetts (MIT AgeLab) mới đây cũng thực hiện khảo sát với các nhân viên đại lý xe hơi. Kết quả cho thấy chỉ 6 trong số 17 người được hỏi có khả nằng đưa ra những giải thích thấu đáo về công nghệ an toàn tiên tiến.

Thậm chí khi một khách hàng chọn mua một chiếc xe có công nghệ tiên tiến, nhân viên bán xe cũng không mặn mà dành thời gian giải thích những đặc điểm an toàn bởi cơ bản họ không kiếm thêm được chút lợi lộc nào từ việc đó, Hillary Abraham, nhà nghiên cứu của MIT AgeLab cho biết.

Còn theo ước tính của Boston Consulting Group, có thẻ giảm khoảng 30% số thương vong trong tai nạn giao thông nếu những chiếc xe mới có trang bị gói an toàn tiên tiến làm tiêu chuẩn. Trong năm 2017, số người chết liên quan tới tai nạn xe cộ ở Mỹ vẫn ở mức cao, tới 40.000 trường hợp trong năm thứ hai liên tiếp, theo số liệu của Hội đồng An toàn quốc gia Mỹ (NSC).

Thường khách hàng dành ít nhất 2 tiếng ở một đại lý khi mua ôtô, nhưng phần lớn khoảng thời gian này lại được dành cho việc đàm phán giá cả, theo một khảo sát của J.D. Power. Chỉ chưa tới 30 phút được dành cho việc nhận xe, và đó cũng là lúc nhân viên bán xe giải thích về các đặc tính kia.

Nhận ra rằng nhân viên bán xe không có thời gian giải thích mọi công nghệ mới mà xe hơi ngày nay trang bị, từ kết nối Bluetooth cho tới các gói an toàn tiên tiến, có những đại lý tận dụng giới trẻ để bù đắp. Các "chuyên gia" tuổi teen sẽ cung cấp tin tức cho khách hàng sau khi một vụ mua bán đã được ký kết. Như ở đại lý Quirk Ford (Boston, Mỹ) có hẳn một nhóm gồm 10 thành viên tuổi teen - gọi là Đội Công nghệ - được thành lập sau khi chủ đại lý nhận ra rằng nhân viên bán xe có thể thường gấp gáp kết thúc thương vụ. Trong khi đó, công nghệ luôn thay đổi.

