Isuzu mu-X 2018 về Việt Nam, đại lý báo giá từ 750 triệu

Isuzu mu-X 2018 vẫn nhập khẩu từ Thái Lan như phiên bản trước. Xe có những thay đổi ở thiết kế bên ngoài và thêm tùy chọn động cơ mới. Nhân viên một đại lý Isuzu cho biết mu-X 2018 đã về, dự kiến giao xe cho khách từ ngày 15/9.

Thế hệ mới có 3 phiên bản 1.9 MT 4x2, 1.9 AT 4x2 và 3.0 4x4 AT, giá lần lượt 750 triệu, 950 triệu và 1,055 tỷ. Như vậy, Isuzu không còn phiên bản 2.5 như phân phối trước đây.

Isuzu mu-X 2018 có mặt tại TP HCM. Ảnh: Công Sự.

Hai phiên bản số sàn 1.9 MT 4x2 và 1.9 AT 4x2 dùng động cơ Blue Power mới. Giá khởi điểm 750 triệu thấp hơn so với mức 899 triệu của phiên bản 2.5 MT trước. Động cơ dầu 1.9 Blue Power cho công suất 150 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.800-2.600 vòng/phút, cao hơn so với thông số của động cơ 2.5 cũ.

Phiên bản 3.0 AT 4x4 trang bị dẫn động 2 cầu, trong khi bản 3.0 trước chỉ trang bị dẫn động cầu sau. Động cơ vẫn là loại 4JJ1-HI, tuy nhiên công suất tăng lên mức 177 mã lực thay vì 163 mã lực, giữ nguyên mô-men xoắn 380 Nm. Xe dùng hộp số tự động 6 cấp thay cho loại 5 cấp cũ.

Hiện Isuzu Việt Nam chưa tiết lộ thời gian ra mắt. Trong phân khúc SUV hạng D, mu-X cạnh tranh với khá nhiều đối thủ như Toyota Fortuner, Chevrolet Trailblazer, Mitsubishi Pajero Sport, Hyundai Santa Fe hay Ford Everest. Phiên bản trước, doanh số của mu-X không cao so với các đối thủ.

Ở phân khúc xe đa dụng cỡ trung, Fortuner là ông vua doanh số trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, kể từ đầu năm, SUV của Toyota khan hiếm trên thị trường do không nhập được về bán. Hai vị trí dẫn đầu phân khúc thuộc về Hyundai Santa Fe (3.617 chiếc) và Chevrolet Trailblazer (562 chiếc), mu-X có doanh số tổng 445 xe.

Năm 2017, khi các dòng xe bán đủ năm và không ở tình trạng khan hiếm, số lượng mu-X bán ra chỉ đạt 557 chiếc, trong khi mẫu xe đứng đầu Toyota Fortuner có doanh số khoảng 13.000 chiếc. Phiên bản mu-X 2018 cập nhật công nghệ và tính năng, đồng thời có mức giá khởi điểm thấp hơn các đối thủ trong phân khúc là những lợi thế. Tuy nhiên, phân khúc SUV có nhiều lựa chọn, ngoài các dòng xe đang bán, sắp tới Nissan cũng đưa mẫu Terra về cạnh tranh, do đó khả năng thành công của mu-X mới vẫn còn bỏ ngỏ.

Ngọc Tuấn