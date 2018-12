Honda Việt Nam đẩy mạnh đào tạo lái xe an toàn

Lái xe an toàn luôn là một trong những hoạt động Honda Việt Nam dành khá nhiều quan tâm cho khách hàng. Mục tiêu của nhà sản xuất là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, tăng cường kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho khách hàng sử dụng ôtô trên cả nước, góp phần giảm thiểu tai nạn.

Từ tháng 7/2015, các chuyên gia lái xe an toàn của HVN đã phối hợp cùng các đại lý ôtô trên cả nước triển khai các chương trình đào tạo tới các cơ quan đoàn thể, tổ chức, công ty và khách hàng cá nhân. Chuỗi hoạt động được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, hữu ích có tính thực tiễn cao, hướng tới đa dạng khách hàng.

Nửa đầu năm 2016, HVN tiếp tục phối hợp cùng các đại lý ôtô Honda trên toàn quốc tổ chức sâu rộng các chương trình đào tạo hướng dẫn lái xe an toàn tới gần 300 khách hàng. Các tình huống sát với thực tế và phương pháp đào tạo sinh động gồm hai nội dung:

Đào tạo lý thuyết: các chuyên gia hướng dẫn lái xe an toàn giúp học viên mở rộng nhận thức. Đồng thời, hướng dẫn một số phương pháp lái xe cơ bản cũng như phán đoán và xử lý các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông như tình huống bất ngờ hay tình huống khuất tầm nhìn…

Đào tạo thực hành: sau khi hướng dẫn một số thao tác cần thiết trước khi lái xe như: kiểm tra xe, điểm mù và cách lên xuống xe an toàn, cảm nhận không gian xe và tư thế lái xe an toàn, học viên được đào tạo và thực hành các tình huống đỗ xe vào gara; ghép xe vào ô đỗ; kỹ thuật cua cọc tiêu thẳng; phản xạ với tình huống nguy hiểm, kỹ thuật phanh trên đường trơn trượt và bài tổng hợp Fi-A (Cảm nhận góc lái). Phần đào tạo này giúp học viên thực hành các kỹ thuật đã học cũng như kiểm nghiệm lại kỹ năng lái xe an toàn bản thân.

Chương trình đào tạo này giúp học viên củng cố các kiến thức về an toàn giao thông cũng như nâng cao kỹ năng lái xe, tự tin khi điều khiển các phương tiện trong quá trình tham gia giao thông. HVN cùng các đại lý ôtô Honda trên toàn quốc sẽ tiếp tục nâng cao nội dung đào tạo và thực hiện chương trình ý nghĩa này trong năm nay, với mục tiêu góp phần xây dựng một xã hội giao thông văn minh và an toàn tại Việt Nam.

Ngọc Điệp