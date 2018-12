Honda Urban EV - ôtô điện phong cách lạ bán ra từ 2019

Chiếc hatchback với thiết kế cổ điển và ngộ nghĩnh sẽ được sản xuất hàng loạt, và chạy trên các con phố ở châu Âu trước tiên. Urban EV bản thương mại dự kiến đến tay khách hàng từ cuối 2019, theo Philip Ross, Phó chủ tịch cấp cao của Honda châu Âu.

Honda Urban EV concept sở hữu ngoại hình ngộ nghĩnh. Xe chỉ có hai cửa và mở ngược. Ảnh: Digitaltrends.

Những điểm khác so với bản concept có thể là các cột sẽ không quá mỏng, bởi những lý do về an toàn. Ngoài ra, camera bên thân xe sẽ được thay bằng gương chiếu hậu, hay màn hình trải dài trên bảng điều khiển cũng biến mất.

Honda Urban EV phiên bản sản xuất sẽ không giữ lại hàng ghế trước kiểu ghế dài mà thay bằng hai ghế tách biệt thông dụng. Tất cả ghế trên xe cũng được thiết kế lại tựa đầu theo đúng các quy định về an toàn.

Lý do của việc Urban EV mới chỉ hướng tới thị trường châu Âu mà chưa "ngó ngang" gì tới khách hàng Bắc Mỹ được cho là vì hai lý do chính: kích thước và giá cả. Xe quá nhỏ gọn: ngắn hơn 99 mm so với Honda Fit phiên bản hiện hành (tức chiều dài chỉ ở mức 3.947 mm so với 4.046 mm). Trong khi đó, Fit hiện là một trong những mẫu xe nhỏ gọn nhất tại thị trường châu Âu. Những con phố chật hẹp ở châu Âu hay Nhật Bản cũng như việc khó khăn khi tìm chỗ đỗ là lý do khiến những chiếc như Fit hay Urban EV sẽ phù hợp hơn. Khách hàng Mỹ, ngược lại, có xu hướng chuộng xe to, như SUV hay bán tải.

Giá bán cũng là một vấn đề đáng lo, bởi dù Honda chưa công bố hiệu suất hay mức tiêu hao nhiên liệu của phiên bản sản xuất, thì việc làm ra một chiếc ôtô điện ở kích thước này chắc chắn tốn kém hơn so với một mẫu chạy xăng tương đương. Riêng việc sử dụng pin đã rất đắt đỏ ở thời điểm hiện tại.

