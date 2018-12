Honda PCX 150 phân khối giá 70,5 triệu đồng tại Việt Nam

PCX phiên bản mới sẽ bán ra tại Việt Nam từ ngày 15/1, một tháng sau khi có mặt tại một thị trường lớn ở Đông Nam Á là Indonesia. Điều khác biệt so với mẫu xe hiện hành là bản 125 phân khối chỉ có một phiên bản, thay vì bản tiêu chuẩn và cao cấp như hiện nay. Ngoài ra là sự xuất hiện lần đầu tiên của phiên bản 150 phân khối.

Thế hệ mới của Honda PCX tại Việt Nam sẽ có cả bản 125 và 150 phân khối.

Honda PCX 125 phiên bản mới có giá 56,5 triệu đồng, nhỉnh hơn so với bản cao cấp của PCX 125 hiện hành ở mức 55,5 triệu, và cao hơn hẳn so với PCX 125 bản tiêu chuẩn hiện hành ở mức 52 triệu đồng. Bản 150 phân khối có giá bán 70,5 triệu đồng, ngang ngửa so với Vespa Primavera bản không ABS (70 triệu đồng) và Piaggio Medley 125 ABS (71,5 triệu).

Mẫu xe tay ga thế hệ mới được thiết kế lại nhiều chi tiết nhằm tăng vẻ hiện đại và linh hoạt. Mặt trước là sự xuất hiện của hệ thống đèn LED, thêm tấm ốp giữa đèn pha và đèn định vị. Cụm đèn hậu phân tầng với kích thước lớn hơn so với kiểu hiện hành, tạo hình chữ X cách điệu.

Phiên bản 125 phân khối sử dụng động cơ quen thuộc, và phiên bản 150 vẫn với công nghệ eSP, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM FI, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, và hệ thống khởi động ACG. Hệ thống khóa thông minh có trên cả hai phiên bản.

Khi ra mắt ở Indonesia hồi giữa tháng 12/2017, PCX 150 có hai phiên bản CBS và ABS, mức giá lần lượt là 2.000 USD và 2.400 USD. Mẫu xe tay ga thế hệ mới cũng được lắp ráp ngay tại Indonesia thay vì nhập khẩu từ Thái Lan như trước.

Minh Thủy