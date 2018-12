Honda CR-V phiên bản đặc biệt giá từ 40.700 USD

Honda Thái Lan vừa công bố hình ảnh CR-V Special Edition, phiên bản đặc biệt của mẫu crossover ăn khách của hãng này. Theo Bangkok Post, mẫu xe mới dự kiến xuất hiện trên trị trường cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Honda CR-V Special Edition.

Các thay đổi đáng chú ý như thanh kim loại mạ crôm kiểu mới ở lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau cơ bắp hơn, la-zăng hợp kim 18 inch tái thiết kế, đèn pha HID tự động bật-tắt, hiển thị hình ảnh các điểm mù khi xe chuyển làn (LaneWatch).

Những nâng cấp nêu trên chỉ áp dụng cho phiên bản CR-V trang bị động cơ SOHC, 4 xi-lanh, dung tích 2 lít, công suất 155 mã lực, mô-men xoắn cực đại 190 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 5 cấp, dẫn động bốn bánh. Mức giá khoảng 40.700 USD tại Thái Lan đối với phiên bản có nội thất màu nâu nhạt và 40.800 USD cho bản ngoại thất màu đen ánh kim.

Truyền thông Thái Lan cho biết, phiên bản đặc biệt là dấu gạch nối chuyển tiếp sang thế hệ mới, chuẩn bị cho sự xuất hiện của CR-V 2018 đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Tại Việt Nam, Honda CR-V phân phối với hai phiên bản động cơ: 2.0 AT và 2.4 AT, cùng hệ dẫn động một cầu. Đây là mẫu xe ăn khách của Honda khi doanh số toàn cầu đứng đầu phân khúc trong năm 2015. Tuy nhiên tại Việt Nam, doanh số tiêu thụ CR-V hiện thua sút rõ rệt so với đối thủ đồng hương Mazda CX-5. Trong 8 tháng đầu năm 2016, số lượng tiêu thụ CR-V là 2.984 xe, tức gần bằng nửa doanh số CX-5, 5.387 xe.

Cản trước và sau CR-V Special Edition cơ bắp hơn phiên bản hiện tại.

CR-V phiên bản màu đen ánh kim.

Phạm Trung

Ảnh: Bangkok Post