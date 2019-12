Công nghệ an toàn trên xe gồm ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử VSA, kiểm soát lực kéo TCS, 6 túi khí an toàn và móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX. Honda City đạt chuẩn an toàn 5 sao Asean NCAP được hãng thử nghiệm tại Malaysia cuối tháng 11/2016.

Hiện tại, Honda Việt Nam đang phân phối City thuộc thế hệ thứ ba. Thế hệ hoàn toàn mới của xe đã ra mắt tại Thái Lan tháng 11 vừa qua với hàng loạt thay đổi về thiết kế, động cơ và trang bị.

"Hãng chưa có kế hoạch ra mắt City thế hệ mới tại Việt Nam", đại diện Honda Việt Nam nói. "Hiện tại, Honda City thế hệ thứ ba vẫn là lựa chọn đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng Việt".