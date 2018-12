Hơn 3.600 xe Mercedes tại Việt Nam có nguy cơ cháy

Cục Đăng kiểm Việt Nam phát đi thông tin phê duyệt triệu hồi đối với 3 dòng xe, số lượng 3.624 chiếc của Mercedes Việt Nam. Những mẫu xe trong diện ảnh hưởng gồm C 200, C 250, C 300, E 200, GLC 250 4Matic, GLC 300 4Matic, sản xuất trong thời gian từ 9/2015 đến 2/2017.

Một chiếc GLC từng xảy ra hiện tượng chập cháy khi người dùng cố đề lại. Ảnh: HN.

Tập đoàn Daimler AG (hãng mẹ của Mercedes) cho biết bộ giới hạn dòng khởi động trên các mẫu xe kể trên có thể bị quá tải trong những điều kiện nhất định khi khởi động. Trong trường hợp động cơ bị hư hỏng như bó máy vì nước vào mà người dùng cố gắng đề lại động cơ sẽ khiến bó cứng, có thể tạo ra một dòng điện với cường độ cao đi qua bộ giới hạn dòng khởi động, có thể làm cho bộ giới hạn này bị quá nhiệt. Trường hợp xấu nhất có thể gây cháy các chi tiết xung quanh, dẫn tới cháy xe.

Mercedes sẽ lắp thêm một cầu chì ở bộ giới hạn dòng khởi động cho các xe trong diện ảnh hưởng. Đại diện hãng cho rằng bản thân những chiếc xe này không bị lỗi và rất khó xảy ra hiện tượng cháy. Tuy nhiên, tại một số thị trường dễ xảy ra thủy kích như Việt Nam, hãng sẽ gắn bổ sung cầu chì để phòng ngừa hư hại không đáng có cho người dùng.

Quá trình kiểm tra, lắp cầu chì sẽ được thực hiện miễn phí ở các đại lý của Mercedes trên toàn quốc, thời gian khoảng 1 giờ. Chương trình triệu hồi sẽ bắt đầu từ ngày 14/5/2018 đến 9/9/2020.

Đây là đợt triệu hồi mở rộng, tiếp theo chương trình được hãng xe này thông báo hồi cuối tháng 8 năm ngoái. Trước đó, 550 chiếc, sản xuất từ 12/2016 đến 2/2017, cũng được triệu hồi vì lỗi tương tự.

Bên cạnh chương trình triệu hồi hơn 3.000 xe do nguy cơ cháy, Cục Đăng kiểm cũng phê duyệt chương trình triệu hồi 384 chiếc E200, E250 và E 300 của Mercedes Việt Nam. Những xe trong diện triệu hồi sẽ được thay cụm dây đai an toàn cho ghế sau bên trái và bên phải (gồm đai an toàn, bộ căng đai và ngòi nổ). Thời gian thực hiện chiến dịch này bắt đầu từ ngày 16/4, xe trong diện ảnh hưởng sẽ được thay thế miễn phí tại các đại lý của Mercedes trên toàn quốc.

