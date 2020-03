Những cung đường đầy thử thách gần 650km từ nội đô tới ngoại ô, từ đường đô thị đến đường cao tốc, hay qua rừng rậm đường đồi núi.

Nhận lời mời từ Nissan châu Á Thái Bình Dương, đoàn Việt Nam ghép chung với đoàn Thái Lan thuộc nhóm hai, tham dự sự kiện "Go Anywhere" vào cuối tháng Hai. Xuất phát từ Kuala Lumpur, 24 nhà báo chia đều ra 12 xe với các mẫu Terra, X-Trail và Navara, trong đó đoàn Việt Nam với năm đại diện.

Đoàn xe nối đuôi nhau với những chiếc X-Trail, Terra và Navara.

Hành trình của nhóm hai lái xe từ Kuala Lumpur đến Kuatan, chạy qua các thành phố Putrajaya và Malacca với quãng đường lên đến 651 km trong hai ngày từ 26-27/2.

Ngày đầu tiên chạy 200 km, chủ yếu là đường đô thị và thỉnh thoảng ra cao tốc, bắt đầu từ sân bay KUL Airport tới Malacca. Buổi sáng, đoàn chạy ngược lên Indus Putrajaya ăn trưa. Buổi chiều đi ngược xuống Malacca, qua cảng Port Dickson Waterfront.

Vì cũng có chút ít kinh nghiệm lái xe tay lái nghịch nên không gặp nhiều khó khăn. Thỉnh thoảng gạt nhầm xi-nhan thành gạt mưa vì cần gạt cũng đảo vị trí cho nhau.

Buổi tối dừng chân ở Malacca, đoàn đi thăm quan thành phố cổ bằng xích lô Trishaw và đi thuyền dọc sông. Sau bữa tối no nê, đoàn về khách sạn nghỉ ngơi, nạp năng lượng để cho ngày hôm sau. Ngày đầu ví như một màn khởi động cho chặng đường tiếp theo với hơn 450 km.

Sáu giờ sáng, chuông báo thức reo, tôi hẹn với một anh đồng nghiệp chạy tập thể dục dọc theo sông Malaka. Chín giờ đoàn check-out và xuất phát đi Kuantan.

Ngày thứ hai, đoàn di chuyển chủ yếu trên đường cao tốc và thử khả năng off-road ở Rimba Valley Motorcamp. Trên đường cao tốc, X-Trail, Terra hay Navara cho khả năng tăng tốc tốt hay giữ cân bằng trên những khúc cua gắt, cảm giác lái mượt mà cùng khả năng vận hành ổn định.

Hành trình trải nghiệm xe Nissan tại Malaysia Video hành trình trải nghiệm xe Nissan.

Những mẫu xe của Nissan trang bị hệ thống điều khiển hành trình thông minh ICC (Intelligent Cruise Control), tính năng này giúp cảm ứng chuyển động của xe phía trước, trong khi hệ thống phanh động cơ thông minh IEB (Intelligent Engine Brake) sẽ giảm tốc khi vào cua, sau đó tự động tăng tốc trở lại. Trên cao tốc, hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDW phát huy hiệu quả cùng cảnh báo điểm mù BSW.

Di chuyển vào khu Rimba Valley Motorcamp, băng qua rừng rậm, khe suối, vượt dốc đá sỏi, các đoạn đường bùn lầy thử thách lực kéo của xe, đồng thời kiểm chứng hệ thống Traction Control. Trên các bản hai cầu, chức năng chuyển cầu (shift-on-the-fly) cho phép người lái linh hoạt chuyển từ chế độ một cầu 2H sang hai cầu nhanh 4H khi di chuyển trên đường trơn. Chế độ hai cầu chậm 4L giúp xe chinh phục đường cát, bùn lầy, vượt khe suối hay đường núi và đèo dốc dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, các trang bị gia tăng tính năng an toàn khác trên các mẫu xe Nissan như hệ thống quan sát xung quanh xe AVM, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, kiểm soát đổ đèo HDC, kiểm soát động lực xe VDC, hay phanh ABS/EBD/BA.

Một hệ thống không thể bỏ qua khi chạy xe bên xứ người là định vị vệ tinh, giúp dễ dàng chuẩn bị lịch trình với những hướng dẫn chi tiết cho từng chặng đường qua các khu rừng nhiệt đới hay các thành phố, thị trấn tươi đẹp của Malaysia. Hệ thống thông tin giải trí A-IVI hỗ trợ kết nối Apple CarPlay.

Thử thách cung đường đồi núi.

Dùng bữa trưa ở Rimba Valley Motorcamp xong, đoàn tiếp tục di chuyển hơn 220 km còn lại đến Kuantan, điểm đến cuối cùng trong hành trình Go Anywhere Malaysia ở một resort nằm cạnh bờ biển. Nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau ra sân bay, đoàn chia tay nhau ở đây và trở về quê hương, kết thúc một hành trình an toàn, với những trải nghiệm đầy thú vị, đúng như tên gọi của chương trình "Go Anywhere" - "Đi bất cứ nơi đâu" cùng Nissan.

Sự kiện do Nissan tổ chức chia làm ba chặng riêng biệt từ 20-28/2, với sự tham gia của 78 nhà báo đến từ khu vực Đông Nam Á trong hành trình 8 ngày 7 đêm, trải dài qua 2.000 km tại Malaysia.

Lương Dũng