Hành trình êm ái hơn với lốp xe Turanza

Theo Bridgestone, dù lái xe trong đô thị hay trên đường cao tốc, Turanza luôn giúp giảm tối thiểu âm thanh không mong muốn khi vận hành, thông qua thiết kế tiên tiến ngăn tiếng ồn truyền vào khoang lái. Do đó, người lái và hành khách có thể tận hưởng cảm giác thư thái và hạn chế mệt mỏi trong suốt hành trình, đặc biệt đối với những gia đình có trẻ em.

Thay lốp tại các B-Select, khách hàng được trải nghiệm hệ thống phòng chờ theo tiêu chuẩn mới của Bridgestone.

Lốp Turanza GR-100 áp dụng 6 công nghệ cao cấp gồm: cộng hưởng 3D Helmholtz, hoa gai 3D dạng kim cương, khối gai AC giảm tiếng ồn, công nghệ bất đối xứng, vai lốp thiết kế dạng vuông và hợp chất cao su Silica. Điều này giúp Turanza luôn tạo nên những chuyến hành trình êm ái.

Mỗi loại lốp Turanza ra đời là một quá trình hợp tác nghiên cứu của Bridgestone và các hãng sản xuất xe để tạo nên sự thích ứng. Với những tính năng đặc biệt, Turanza trang bị cho nhiều dòng xe có mặt tại Việt Nam, từ xe hạng sang tới xe phổ thông.

Toàn bộ lốp Turanza đều được nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia hoặc Nhật Bản (tuỳ kích cỡ). Đặc biệt, tất cả các dòng lốp của Bridgestone phân phối đều bảo hành 7 năm kể từ ngày sản xuất, đây cũng là thời gian bảo hành lốp xe dài nhất ở Việt Nam hiện nay.

Chương trình khuyến mãi áp dụng từ 15-30/10 tại tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống B-shop và B-Select của Bridgestone Việt Nam trên toàn quốc.

Hành trình êm ái sẽ trọn vẹn hơn khi các thành viên không bị gián đoạn bởi nguồn năng lượng hạn chế từ các thiết bị điện tử khi Bridgestone triển khai chương trình “Mua 2 lốp Turanza - Tặng sạc dự phòng cao cấp”.

Cụ thể, tặng sạc pin di động cao cấp Xiaomi 5.000mAp khi mua 2 lốp Turanza thuộc Công ty Bridgestone Việt Nam từ ngày 15/10 đến ngày 30/10 tại tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống B-shop và B-Select của Bridgestone Việt Nam trên toàn quốc. Danh sách đại lý tham gia chương trình xem tại đây.

Lốp Turanza có giá từ 1,05 triệu đồng tùy kích thước và xuất xứ. Khi thay lốp tại các B-Select, khách hàng được trải nghiệm hệ thống phòng chờ theo tiêu chuẩn mới của Bridgestone với các dịch vụ tiện ích như: khu vực phòng chờ có điều hoà hiện đại, tường kính trong suốt để theo dõi quy trình chăm sóc lốp.

Không chỉ chăm sóc cho chủ xe mà còn tạo dựng không gian thân thiện và thoải mái cho cả gia đình. Chiến lược này cũng truyền tải tới khách hàng thông điệp, dù với lịch sử 85 năm, hãng vẫn luôn sẵn sàng đổi mới chính mình, thay đổi liên tục để phù hợp với nhu cầu dù là nhỏ nhất của khách hàng, không chỉ đơn thuần là lốp xe.

Khách hàng được miễn phí chọn mẫu decal phản quang phù hợp với cá tính và nhu cầu của mình.

Ngoài ra, Bridgestone còn trang bị miễn phí cho khách hàng các bộ decal phản quang dán trên xe với các thông điệp: “Baby in car”, “Don’t drink and drive”, “Don’t sleep and drive”, “Keep your distance”, “ Think before you drive”. Tùy vào cá tính, sở thích và nhu cầu của mỗi khách hàng, những bộ decal này sẽ được dán tặng lên xe, giúp lái xe an toàn hơn khi đi trên đường, đặc biệt dễ nhận diện khi đi ban đêm, hoặc khi thời tiết có mưa, sương mù...

Tham khảo thêm thông tin lốp phù hợp tại đây hoặc liên hệ hotline 1900 54 54 68.

Ngọc Điệp