Hành khách tát thẳng vào mặt tài xế

Camera giám sát trên xe buýt ghi lại cảnh người đàn ông được cho là say rượu, xông lên từ phía sau và tát vào mặt tài xế dù xe đang chạy. Sự việc xảy ra tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, theo CCTV. Video xuất hiện trên Facebook ngày 30/7.

Trước hành động quá khích đầy bạo lực của vị hành khách nam, tài xế vẫn giữ vững vô-lăng và tỏ ra bình tĩnh trước khi dừng xe một cách an toàn. Trong khi đó, các hành khách khác la lên phản đối người đàn ông say rượu. Không rõ nguyên do cơn giận dữ của người đàn ông là gì.

Tài xế xe buýt vẫn lái xe dù bị tát

Mỹ Anh

Nguồn video: CCTV