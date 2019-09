Hàng chục ôtô đua nhau vượt ẩu

Bình ThuậnĐoàn xe bật đèn khẩn cấp, dùng còi ưu tiên để vượt phải sau đó lại sang trái, lấn làn ngược chiều trên quốc lộ 1 khi đường đông.

Chiều ngày 2/9, đoàn xe trên chạy ẩu trên hướng từ Bình Thuận về TP Hồ Chí Minh, cách thành phố Phan Thiết khoảng 40 km. Khi đó, đường đông, xe di chuyển chậm.

Các xe trong đoàn dán logo tham gia một hoạt động dã ngoại. Xe đi đầu sử dụng đèn, còi ưu tiên, dẫn đoàn len lỏi vượt bên phải. Sau đó, cả đoàn này tiếp tục lấn sang làn ngược chiều, ép nhiều xe phải nhường đường.

Đoàn xe lấn đường ngay khúc cua trên quốc lộ 1 Video: Thành Nguyễn

Theo luật giao thông, việc gắn đèn còi ưu tiên chỉ dành cho các phương tiện xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cảnh sát giao thông dẫn đường, xe cứu thương, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp trong trường hợp xảy ra đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội hoặc khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm mới được sử dụng tín hiệu ưu tiên. Ngoài đèn và còi, các xe này còn phải gắn cờ ưu tiên theo quy định của từng chủng loại xe.

Độc giả Thành Nguyễn - Ba Đức