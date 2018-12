Giới trẻ Sài Gòn trải nghiệm phòng chiếu 'Yamaha - Why Not?'

Ngay sau khi công bố dự án "Xe tay ga Yamaha - Why Not?” vào ngày 5/4, nhiều hoạt động đã được Yamaha triển khai. Khán giả ở TP HCM được trải nghiệm ba phòng chiếu mang tên "Yamaha - Why Not?" trang trí theo ba tông màu xanh, tía, đỏ của chiến dịch.

Phòng chiếu với cách trang trí theo tông màu chủ đạo của chiến dịch.

Bao trọn cả ba phòng chiếu lớn nhất tại 3 cụm rạp CGV, cái tên phòng chiếu "Yamaha - Why Not?" còn xuất hiện trên cuống vé và trên hệ thống đặt vé online của ba cụm rạp CGV Hùng Vương, Aeon Mall Tân Phú và SG Vivo City.

Hãng xe máy Nhật tạo dấu ấn với chiến dịch mới.

Thông qua chiến dịch "Why Not?", Yamaha đã dành tặng hơn 600 cặp vé của phim bom tấn “Siêu thú cuồng nộ” cho khán giả thông qua hoạt động “Truy tìm Why Not” trên fanpage của hãng. Chỉ sau 5 ngày phát động, “cuộc săn” thu hút hơn 11.000 lượt tương tác, hơn 400 lượt chia sẻ.

Hàng nghìn khán giả đã trở thành những người đầu tiên thưởng thức bom tấn Hollywood.

Cuộc tìm kiếm "Why Not?" sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần này trên fanpage Yamaha Motor Việt Nam. Sẽ có 600 cặp vé miễn phí dành cho khán giả TP HCM để thưởng thức sneakshow (suất chiếu sớm đặc biệt trước ngày công chiếu) của siêu phẩm "Avengers: Cuộc chiến vô cực".

Mỹ Anh