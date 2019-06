Fortuner 2019 – SUV phù hợp cho nhiều cung đường

Mẫu SUV cỡ D của Toyota trang bị những công nghệ hỗ trợ an toàn cho người lái khi đi đường đèo núi, linh hoạt khi chạy phố.

Sau hơn 2 năm nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia, đầu tháng 6 vừa qua Toyota Việt Nam (TMV) đã công bố lắp ráp trở lại Fortuner. SUV cỡ D Nhật Bản không thay đổi nhiều, vẫn giữ khả năng vận hành linh hoạt, ổn định.

Vận hành đa địa hình

Bỏ lại phía sau Hà Nội ồn ào và khói bụi, dưới cái nắng nóng gay gắt của những ngày tháng 6, Fortuner 2019 lắp ráp trong nước chở theo 4 người thẳng tiến cung đường Hà Nội – Pù Luông (Thanh Hóa), với khoảng 170km hỗn hợp cao tốc và nhiều đường đèo, đồi núi quanh co, hiểm trở. Phiên bản sử dụng trong hành trình trang bị động cơ 2.7, một cầu, số tự động, trọng lượng gần 2 tấn.

Vào số D, nhích nhẹ chân ga, Fortuner 2019 vọt lên, nhanh chóng đạt tốc độ 100km/h để lướt trên đại lộ Thăng Long. Tại tuyến đường Hòa Lạc – Hòa Bình mới, khi đang chạy ở vận tốc 70km/h, người điều khiển phải đánh lái đột ngột do xe tải trước mặt bất ngờ chuyển hướng. Hệ thống cân bằng điện tử phản ứng, kết hợp với hệ thống treo giúp cho chiếc SUV 7 chỗ lách qua chắc chắn, ổn định trở lại làn đường thẳng để tiếp tục cuộc hành trình.

Khi lăn bánh trên quốc lộ 6 theo hướng đi Hòa Bình – Pù Luông với địa hình nhiều thử thách, Fortuner có dịp chứng minh khả năng vận hành trước những cung đường đèo dốc cao.

Những khúc cua tay áo thử sức Fortuner 2019.

Tại đèo Thung Khe nổi tiếng về độ hiểm trở, Fortuner lầm lì vượt qua với vòng tua máy trên 2.000 vòng/phút. Khi đổ dốc, công nghệ hỗ trợ đổ đèo tự động giúp xe chạy ở tốc độ 60 – 70 km/h, mang lại cảm giác lái chủ động cho người điều khiển. Trong khi đó, thân xe ổn định giúp hành khách không bị xô lắc mạnh.

Trên những khúc cua dốc men theo triền núi tại Pù Luông, một bên là vách núi đá dựng đứng, bên là vực thẳm, Fortuner 2019 thể hiện sự bền bỉ, chắc chắn. Đây là một trong những lý do giúp SUV 7 chỗ của Toyota nhiều năm đứng đầu về doanh số trong phân khúc.

Trải nghiệm thực tế khi vào cua, ngay cả với những khúc cua gắt tay áo, hệ thống cân bằng điện tử (VSC) tính toán và xử lý, giúp xe nặng gần 2 tấn luôn ở trong trạng thái vững vàng. Fortuner không gặp nhiều khó khăn vượt các thử thách để len lỏi trong rừng nguyên sinh, chạy men theo ruộng bậc thang hay lướt ngang những căn nhà của đồng bào dân tộc Mường thấp thoáng bên đường.

Xe dễ dàng chinh phục những cung đường hiểm trở.

Nhờ tính năng khởi hành ngang dốc (HAC), người lái có thể thong thả chuyển từ chân ga sang chân phanh mà không lo chiếc xe bị trôi mỗi khi gặp vật cản lúc leo dốc. Trên đường gập ghềnh, buộc phải chạy chậm, người lái sử dụng chế độ S, chuyển về số 1 - 2, xe trở nên bám đường chắc chắn, vượt qua mặt đường mất mô lớn.

Mới nhưng không lạ

Trong nhiều năm qua, phân khúc SUV cỡ D có sự cạnh tranh gay gắt của nhiều dòng xe, tuy nhiên Fortuner vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu về doanh số. SUV Nhật Bản đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ.

Thiết kế hiện tại của Fortuner mang hướng hiện đại, bóng bảy đặc trưng cho xe đô thị, nhưng cũng mang đặc điểm phù hợp khi đi đường địa hình, phù hợp với nhiều tập khách hàng cả nam và nữ.

Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường khiến TMV không ngủ quên trên chiến thắng với Fortuner. Hãng xe Nhật Bản trang bị thêm đầu DVD, camera lùi cho bản 2.4 4x2 máy dầu số sàn và camera lùi cho phiên bản 2.4 4x2 máy dầu, số tự động.

Fortuner 2019 đầm chắc, bền bỉ băng qua mọi con đường

Phiên bản Fortuner cải tiến lắp ráp trong nước tích hợp nhiều công nghệ an toàn gồm 7 túi khí quanh xe, chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) và hệ thống ổn định thân xe. Bên cạnh đó, ông vua phân khúc SUV cỡ D còn tích hợp hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DAC) giúp người dùng lái xe nhàn hơn, giảm thiểu tai nạn do các vụ xe tụt dốc do "lái mới".

"Tôi vừa trải nghiệm Fortuner 2.7 4x2 máy dầu, số tự động trên cung đường từ TP HCM đi Đà Lạt. Vượt qua nhiều đèo dốc, xe chở đầy tải với 5 người vẫn lướt băng băng. Công nghệ ổn định thân xe, công nghệ hỗ trợ xuống dốc giúp cả đoàn luôn có sự ổn định khi đổ đèo, vào cua gấp", anh Nguyễn Mạnh, chủ nhà hàng, vừa có chuyến hành trình hơn 300 km bằng Fortuner đưa gia đình đi du lịch Đà Lạt từ TP HCM đánh giá.

Anh Phan Văn Hùng, nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết sau khi cân nhắc 3 loại xe của 3 hãng, gia đình anh đã đi đến quyết định cuối cùng chọn chiếc Fortuner 2.7 4x2 máy xăng số tự động. "Tuy kiểu dáng to lớn nhưng xe vận hành rất nhẹ nhàng nhờ các hệ thống trợ lực, công nghệ tự động. Chiếc SUV này cũng cho tầm quan sát đường cao, nên ngay sau khi mua về vợ tôi cũng có thể lái dễ dàng thay vì lo ngại như trước đó", anh Hùng chia sẻ.

Tú Anh