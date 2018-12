Ford Fiesta - mẫu xe 'số phận hẩm hiu' tại Việt Nam

Chia sẻ bài viết "Ford khai tử Fiesta tại Việt Nam" của VnExpress trong nhóm những người sử dụng xe Fiesta, một người dùng xe bày tỏ sự tiếc nuối. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng khác đón nhận thông tin một cách vui vẻ, vì cho rằng chiếc Fiesta đang sử dụng sẽ không bao giờ lỗi "mốt" nữa.

Võ Duy Nam (TP HCM), 35 tuổi, đã nhiều năm sử dụng Fiesta không cảm thấy bất ngờ với thông tin này. Nam hiểu người Việt thường có thói quen và thiện cảm với xe Nhật. Thất bại của Fiesta tại Việt Nam trong khi thành công tại châu Âu là điều dễ hiểu.

Fiesta hiện bán những chiếc cuối cùng tại đại lý.

Theo Duy Nam, Fiesta sở hữu khung sườn dày dặn, cứng cáp hơn so với các dòng xe cùng phân khúc, nên khi đâm đụng sẽ ít hư hỏng. Khối lượng xe nặng hơn gần 200 kg so với đối thủ, nên đầm hơn, nhưng cũng tốn xăng hơn. Do là xe Mỹ, nên Fiesta trang bị nhiều cảm biến và túi khí, giúp người sử dụng có được cảm giác an toàn hơn, dễ chinh phục khách hàng châu Âu.

Mạnh Dương và Xuân Tuyền làm cùng trong một công ty truyền thông ở TP HCM, trong khi Dương dùng chiếc Fiesta hatchback từ 2016 thì Tuyền chạy bản sedan từ 2011. Cả hai đều chưa hỏng hóc vặt, chỉ bảo dưỡng định kỳ. Xe cũng không gặp lỗi hộp số như nhiều người nói. Đầm chắc, êm và cách âm tốt là những lợi thế mà hai vị khách nhận định. Nhưng Fiesta cũng có điểm trừ như thiết kế chưa được thanh thoát, theo đánh giá của Dương.

Những năm gần đây tại châu Âu, Fiesta thường nằm ở nhóm xe có doanh số tốt nhất phân khúc B. Năm 2016, Fiesta đứng thứ 3 với 298.999 xe, sau Volkswagen Polo 307.462 chiếc và Renault Clio 310.944 xe.Năm 2017 cũng đứng thứ 3, đạt 255.602 xe. Trong khi đó, tính hết tháng 10 năm nay, mẫu xe của Ford đứng thứ 6, với 241.025 chiếc, tăng khoảng 6.5% so với cùng kỳ 2017.

Tại Việt Nam, mẫu xe cỡ B của Ford gặp khó khi cạnh tranh với đối thủ. Các dòng xe Nhật như Toyota Vios/Yaris, Honda City/Jazz, hay ngôi sao mới nổi Hyundai Accent đều có doanh số cao hơn nhiều so với mẫu xe Mỹ.

Fiesta là một trong những dòng xe trang bị đầy đủ các tính năng an toàn và tiện dụng. Xe cỡ B của Ford có cảm biến lùi, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, túi khí đầu gối người lái, túi khí bên cho hành khách trước, túi khí hàng ghế trước và túi khí rèm kể từ khi ra mắt năm 2014, trên các phiên bản. Lúc đó, các dòng xe Nhật trong phân khúc chỉ trang bị 2 túi khí.

Ngoài ra, những tiện ích khác mà người dùng còn được hưởng từ Fiesta có thể kể đến gạt mưa tự động, gương chiếu hậu điều khiển điện, khoá thông minh, khởi động nút bấm, đèn pha tự động, những trang bị cũng không có trên các đối thủ cùng phân khúc ở thời điểm ra mắt năm 2014. Tuy nhiên, Fiesta đã giữ nguyên các tính năng này cho đến hiện tại, trong khi các phiên bản nâng cấp sau này của Honda City, Toyota Vios hay Mazda2 không kém cạnh nhiều.

Áp dụng nhiều công nghệ, đi trước đối thủ nhưng chừng đó là chưa đủ để Fiesta chiến thắng về doanh số. Trong gần 6 năm sử dụng Fiesta (từ 2012), Duy Nam nhận ra rằng xe Nhật có độ bền cao hơn so với xe Mỹ. Bản thân xe Mỹ trang bị nhiều cảm biến, các tính năng hỗ trợ, nên sử dụng bình ắc-quy lớn, nhưng cũng dễ hỏng. Ngoài ra, thân xe đầm, nặng nên tiêu hao nhiên liệu nhiều. Đó là một trong những điểm khiến Fiesta không được lòng người Việt bằng xe Nhật, vốn dĩ không có nhiều trang bị để hỏng và tiết kiệm nhiên liệu, Duy Nam chia sẻ.

Trường hợp của Fiesta tương tự đàn anh Mondeo trước đây, là sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng không thành công trong bán hàng. Trong lịch sử kinh doanh tại Việt Nam, hãng xe Mỹ từng ngừng sản xuất Laser, Escape, Mondeo vì nhiều lý do, tất cả đều bán chậm.

Ngọc Tuấn