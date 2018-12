Ford EcoSport 2018 - những nâng cấp đáng kể cho khách Việt

Hôm 1/2, Ford giới thiệu phiên bản mới của EcoSport tại nhà máy ở Hải Dương, hai tuần trước Tết âm lịch. Hãng Mỹ tới tháng ba mới bán xe tại đại lý, vì vậy chưa định giá ở thời điểm này. Những thay đổi trên EcoSport là rất đáng kể, sửa những nhược điểm của phiên bản cũ và thêm tính năng mới.

EcoSport mới tại nhà máy của Ford ở Hải Dương. Ảnh: Đức Huy.

Thiết kế EcoSport hoàn thiện theo phong cách thành thị và thanh thoát hơn. Đèn pha vuốt rộng ôm sát xuống lưới tản nhiệt lục giác. Ở phiên bản trước là lưới tản nhiệt hai phần. Đèn pha trên bản cao cấp nhất là loại halogen bóng projector. Đèn sương mù cá tính thay cho loại tròn. Phía sau cũng tinh chỉnh đôi chút ở ba-đờ-sốc để phù hợp với đầu xe.

Nhưng đáng ngạc nhiên nhất lại nằm ở nội thất, nơi mang lại nhiều tiếc nuối cho những khách sử dụng EcoSport cũ. Nếu cabin cũ có phần cục mịch thì bản mới tinh tế hơn và mang xu hướng của những phân khúc trên. Nhiều chi tiết trong xe lấy cảm hứng từ đàn anh Focus. Chất liệu nhựa giả da hay da bọc ghế cũng cao cấp hơn. Màn hình cảm ứng dạng đứng như xe sang. Vô-lăng ba chấu bọc da, cần số, cửa gió và hộc găng tay đều khác hẳn. Đại diện Ford cho biết, EcoSport phiên bản cũ lắp theo tiêu chuẩn Ấn Độ, phiên bản hiện tại lắp theo tiêu chuẩn Âu-Mỹ, bởi vậy sự khác biệt trong chất liệu là rõ rệt.

Tiện nghi nội thất đáng kể hơn. Quanh xe có 25 hộc đựng đồ, hàng ghế sau thêm bệ tì tay, lưng ghế làm lõm xuống nên ôm lưng, không lo bị trượt như loại phẳng trước đây. Hàng ghế sau có thể chủ động "lock/unlock" cửa bằng nút bấm như của tài xế, nằm ở giữa hai ghế trước. Quan trọng hơn, hàng ghế thứ hai có thể ngả phẳng thành một mặt sàn là tính năng mà các xe trong phân khúc không có.

Chiếc crossover cỡ B trang bị khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động, hai khe cắm USB phía trên, hệ thống kết nối SYNC 3 với màn hình cảm ứng 8 inch, điều khiển giọng nói, kết nối Car Play với điện thoại thông minh, đàm thoại rảnh tay... tương tự như các mẫu xe đàn anh của Ford đang dùng hệ thống này.

Ford muốn EcoSport như một mẫu xe cỡ C, thậm chí cỡ D với những tiện ích thông thường không xuất hiện. My Key là kiểu thiết lập cá nhân một số tính năng của xe như cảnh báo tốc độ, nhiên liệu, thắt dây an toàn hay âm thanh tối đa.

Nội thất lột xác so với bản cũ.

Công nghệ an toàn trên bản cao cấp có chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và thêm camera lùi hỗ trợ khi đỗ xe, 6 túi khí.

Động cơ 1.5 Duratec trên EcoSport cũ thường tỏ ra yếu khi phải vượt trên đường trường. Ở phiên bản mới, Ford thay bằng hai lựa chọn động cơ, loại 1.5 Dragon Ti-VCT và 1.0 EcoBoost. Động cơ Dragon làm bằng hợp kim nhôm nên nhẹ hơn 10% so với loại Duratec trước đây dùng nhôm và thép. Sức mạnh động cơ mới là 120 mã lực, trong khi loại cũ 108 mã lực. Mô-men xoắn tăng từ 140 lên 154 Nm.

Động cơ EcoBoost là phiên bản được nhiều khách hàng chờ đợi, đã lắp trên Fiesta. Hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu nhưng đủ mạnh của loại 1.0 tăng áp được kiểm chứng nhiều năm là cơ sở để thu hút khách hàng. Xe có thêm Auto Start Stop trên các bản cao cấp để tiết kiệm xăng khi di chuyển trong phố.

Một nhược điểm trên hộp số tự động cũ, loại Powershift 6 cấp ly hợp kép là dễ bị trượt khi đi ở số thấp, dễ quá nhiệt khi di chuyển lâu, tắc đường trong thành phố, bởi bản chất hộp số tương tự số sàn, ly hợp khô nên dễ nảy sinh vấn đề. Ford đã bỏ loại này và thay bằng hộp số tự động 6 cấp mới, sử dụng biến mô thủy lực với hy vọng sang số mượt hơn, loại bỏ những rủi ro cũ.

Ford tạo ra 5 lựa chọn cho khách hàng. Bản thấp nhất là Ambiente 1.5 số sàn, còn lại là Trend 1.5 Dragon và 1.0 EcoBoost, Titanium 1.5 Dragon và 1.0 EcoBoost. Hãng xe Mỹ chưa tiết lộ giá bán cho tới khi ra thị trường vào tháng 3 tới. Tuy vậy, vị đại diện hãng cho biết khoảng cách giữa bản thấp nhất và bản cao nhất sẽ khá rộng, mức giá sẽ tăng so với EcoSport hiện nay.

Hai đối thủ của EcoSport tại thị trường Việt Nam hiện nay là Chevrolet Trax nhập khẩu từ Hàn Quốc giá 680 triệu và Suzuki Vitara nhập khẩu từ Hungary giá 780 triệu. Bản cao nhất hiện nay của EcoSport là 658 triệu. Nếu mức tăng vài chục triệu so với bản cũ, có thể bản cao nhất của EcoSport mới sẽ ngang hoặc hơn Trax. EcoSport có lợi thế là xe lắp ráp, sẵn nguồn cung, trong khi hai mẫu xe nhập khẩu có thể cạn xe tới tháng 5/2018 vì khó khăn từ Nghị định 116.

Đức Huy